W. Brytania: Aplikacja do wykrywania kontaktów zakażonych dostępna także po polsku

Aplikacja na smartfony NHS Covid-19, która służy do wykrywania kontaktów osób zakażonych koronawirusem, zyskała polską wersję językową - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia. To 12. wersja językowa uruchomionej przed trzema tygodniami aplikacji.

Działająca w Anglii i Walii aplikacja NHS Covid-19 ma informować użytkownika, że był w bliskiej odległości od kogoś, kto ma koronawirusa, i w związku z tym powinien się izolować. Wykorzystuje ona technologię Bluetooth, rejestrując anonimowo telefony, które były w bliskiej odległości od siebie. Może to znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy osoba, u której wykryto zakażenie, była np. w komunikacji miejskiej czy innych zatłoczonych miejscach publicznych, kiedy zwykle nie zna osób stojących w pobliżu. Takie kontakty są niezwykle trudne do wykrycia przez zajmujących się tym pracowników z systemu NHS Test and Trace, którzy telefonicznie bądź mailowo pytają zakażonych o osoby, w pobliżu których przebywały.

Aplikacja ma też kilka innych funkcji, takich jak: system ostrzegania, który informuje użytkowników o poziomie zagrożenia wirusem w pobliżu ich domu; funkcja skanowania kodów QR, dzięki której użytkownicy mogą zarejestrować się, odwiedzając dane miejsce, i uzyskać informację, jeśli inne osoby tam będące miały później pozytywny wynik testu; narzędzie do sprawdzania symptomów, które pozwala użytkownikom na zarezerwowanie bezpłatnego testu i uzyskanie wyników za pomocą aplikacji; funkcja odliczania, która będzie informowała izolującą się osobę, jak długo musi jeszcze pozostać w domu.

"Chcemy, aby dostęp do systemu NHS Test and Trace był dla każdego tak łatwy, jak to możliwe. Udostępnienie aplikacji w języku polskim jest wielkim krokiem w kierunku zwiększenia dostępności. Zachęcam wszystkich, którzy mogą pobrać aplikację, aby to zrobili, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa" - oświadczyła Dido Harding, szefowa programu NHS Test and Trace.

"To wspaniale, że aplikacja NHS Covid-19 jest już dostępna w języku polskim. Jako że jest on drugim najpopularniejszym językiem na Wyspach Brytyjskich i językiem ojczystym największej niebrytyjskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, jest to istotny dodatek do aplikacji, co zapewni tysiącom Polaków możliwość korzystania z niezbędnych, potencjalnie ratujących życie usług. Jestem wdzięczny wszystkim pracującym nad aplikacją za dodanie go i za współpracę z Polonią mieszkającą w Wielkiej Brytanii" - dodał ambasador RP Arkady Rzegocki.

Jak poinformowano, od czasu udostępnienia aplikacji 24 września pobrało ją już ponad 16 milionów osób. NHS Covid-19 jest przeznaczona dla Anglii i Walii, natomiast w Szkocji i w Irlandii Północnej istnieją oddzielne, choć działające na podobnej zasadzie aplikacje.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński