W. Brytania: Arcybiskupi Canterbury oraz Westminsteru: Wielkanoc daje nadzieję

Najwyżsi duchowni Kościoła Anglii, arcybiskup Canterbury Justin Welby oraz Kościoła Katolickiego Anglii i Walii arcybiskup Westminsteru Vincent Nichols w odprawionych przez internet mszach wielkanocnych zapewnili, że nawet w czasach pandemii Wielkanoc daje nadzieję.

Welby w nabożeństwie odprawionym z kuchni swojego domu podziękował personelowi NHS, publicznej brytyjskiej służby zdrowia, oraz wszystkim kluczowym pracownikom za ich heroiczny wysiłek podejmowany w czasie epidemii.

"Po tak wielu cierpieniach, tak wielkim heroizmie kluczowych pracowników i NHS, nie będziemy mogli być zadowoleni z powrotu do tego, co było wcześniej, jak gdyby wszystko było normalne" - powiedział Welby w kazaniu odczytanym z laptopa. "Potrzebne jest wskrzeszenie naszego wspólnego życia".

Z powodu ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa, świątynie wszystkich wyznań są zamknięte dla wiernych, co oznacza, że w mszach wielkanocnych mogą oni uczestniczyć tylko przez internet.

"Tak wielu ludzi w całym kraju martwi się o zatrudnienie, jedzenie, jest odizolowanych od bliskich i czuje, że przyszłość wygląda mrocznie. Ludzie na całym świecie czują tę samą niepewność, strach, rozpacz i izolację. Ale nie jesteście sami" - mówił Welby.

"W zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa mamy nadzieję, która jest pewniejsza niż kamień, niż jakakolwiek architektura. Nawet w mroczne dni tej Wielkanocy możemy żywić się nadzieją. Możemy marzyć o tym, jak będzie wyglądał nasz kraj i nasz świat po pandemii" - zapewnił.

Tymczasem kardynał Vincent Nichols powiedział, że tegoroczna Wielkanoc daje szansę na zastanowienie się nad tym, co jest w życiu istotne.

"Ten czas wielkiej próby pozwala nam odróżnić to, co jest naprawdę ważne od tego, co jest ulotnym pożądaniem, i tak często omyłkowo zajęło dumne miejsce w naszych ambicjach" - powiedział.

"Tak często wydaje się, że śmierć ma ostatnie słowo, łamiąc nasze serca, zwłaszcza gdy odchodzący są daleko od naszych ramion. Wtedy, jak dla wielu dziś, śmierć jest bezwzględna, bezkompromisowa, twarda jak skała. Dziś głosimy inną rzeczywistość: śmierć nie jest końcem. Skała cierpienia i śmierci została złamana przez krzyż Jezusa" - zapewnił Nichols.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński