W. Brytania: Aresztowanie skarbnika SNP przyćmiło priorytety nowego szefa rządu Szkocji

Nowy pierwszy minister (premier) Szkocji Humza Yousaf przedstawił we wtorek priorytety swojego rządu na najbliższe trzy lata, ale wystąpienie zostało przyćmione przez aresztowanie kolejnego prominentnego członka rządzącej Szkockiej Partii Narodowej (SNP).

Yousaf powiedział, że jego priorytetem będą trzy sprawy - redukcja ubóstwa i zwalczanie nierówności; wzrost gospodarczy, w tym zwłaszcza poprzez rozwój zielonych technologii; poprawa jakości kluczowych świadczeń publicznych, jak służby zdrowia, szkolnictwa czy wymiaru sprawiedliwości.

W ramach tych trzech, jak to określił, "misji" wymienił szereg bardziej szczegółowych planów, ale co zwraca uwagę - w całym wystąpieniu ani razu nie wspomniał o referendum niepodległościowym, a słowa "niepodległość" użył tylko raz, gdy mówiąc o wyzwaniach gospodarczych, przekonywał, iż "koszt tego, że Szkocja nie jest niepodległa, nigdy nie był wyraźniejszy".

Yousaf kilka razy wskazywał, że to polityka gospodarcza brytyjskiego rządu potęguje wyzwania stojące przed Szkocją, ale nie wyjaśnił, w jaki sposób ma zamiar dążyć do niepodległości, co obiecywał jeszcze kilka tygodni temu, ubiegając się o przywództwo w SNP.

Pominięcie w przemówieniu kwestii niepodległości nie dziwi, bo coraz szersze kręgi zatacza policyjne śledztwo w sprawie domniemanych malwersacji finansowych w SNP, a to przekłada się na słabnące notowania tej partii, a także - choć w nieco mniejszym stopniu - na poparcie dla niepodległości.

We wtorek rano policja aresztowała wieloletniego skarbnika SNP Colina Beattiego. Jest on już drugim czołowym politykiem tej partii aresztowanym w związku ze śledztwem, bo na początku miesiąca to samo spotkało dyrektora wykonawczego Petera Murrella, który prywatnie jest mężem Nicoli Sturgeon, czyli poprzedniczki Yousafa. Dochodzenie dotyczy ponad 600 tys. funtów, które zostało zebrane na potrzeby prowadzenia kampanii na rzecz niepodległości, ale nie zostały wydatkowane na ten cel.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński