W. Brytania: Aresztowano 118 uczestników protestu podczas wyścigu konnego Grand National

Co najmniej 118 aktywistów na rzecz zwierząt aresztowano w sobotę w związku z protestami przed i w czasie Grand National - najważniejszego w Wielkiej Brytanii wyścigu konnego po torze z przeszkodami - poinformowała policja.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wśród aresztowanych jest dziewięć osób, którym udało się przedostać na tor wyścigowy i przykleić się lub przykuć do przeszkód, co spowodowało opóźnienie najważniejszej gonitwy dnia o 14 minut. Pozostali aresztowani zostali w związku z próbą przedostania się na tor lub z blokowaniem prowadzącej do toru Aintree pod Liverpoolem drogi M57, natomiast trzy osoby jeszcze przed rozpoczęciem dnia wyścigowego w związku z przygotowywaniem protestu.

"Tuż po godzinie 17:00 duża liczba protestujących próbowała przedostać się na tor. Większość została powstrzymana przed naruszeniem ogrodzenia, ale dziewięć osób, którym udało się wejść na tor, zostało później aresztowanych przez funkcjonariuszy. Łącznie 118 osób zostało dziś aresztowanych w związku uszkodzeniem mienia, jak i zakłóceniem porządku publicznego" - przekazała policja hrabstwa Merseyside.

Protest przeprowadziła grupa Animal Rising, która skupia aktywistów działających na rzecz praw zwierząt oraz na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Odbywający się od 1839 r. Grand National to najważniejszy w Wielkiej Brytanii wyścig konny po torze z przeszkodami. W tym roku podczas trzech dni wyścigowych śmierć poniosły w nim trzy konie.