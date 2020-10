W. Brytania: Aresztowano wandala, który wyrwał krzyż nad wejściem do kościoła

Londyńska policja aresztowała mężczyznę, który w niedzielę wczesnym popołudniem wspiął się na fasadę jednego z kościołów we wschodniej części brytyjskiej stolicy, a następnie wyrwał znajdujący się nad wejściem ok. 2,5-metrowy krzyż - podały w poniedziałek media.

Do zdarzenia, którego fragment został zarejestrowany na wideo i zamieszczony w mediach społecznościowych, doszło po godz. 14 w Romford we wschodnim Londynie. Na nagraniu widać młodego mężczyznę, usiłującego wyrwać duży, mający ok. 2,5 metra wysokości drewniany krzyż, który znajdował nad głównym wejściem do kościoła baptystów Chadwell Heath.

Po kilkudziesięciosekundowej szarpaninie wandalowi udało się wyrwać krzyż. Dalszy przebieg zdarzeń nie został zarejestrowany na wideo, ale jak powiedział dziennikowi "Daily Mail" świadek zdarzenia, właściciel pobliskiej kawiarni, mężczyzna zrzucił krzyż na ziemię, a następnie ciągnął go po ulicy, do czasu, gdy się zmęczył, po czym został aresztowany przez policję. Z kolei "Evening Standard" podał, że wandala do czasu przyjazdu policji zatrzymał pastor z kościoła.

Cytowany przez "Daily Mail" świadek już rano w niedzielę zwrócił uwagę na mężczyznę, który dziwnie się zachowywał, siedząc na chodniku przed kościołem i nerwowo oglądał się na różne strony. Uważa on, że sprawca nie był mieszkańcem tej okolicy, bo nie zna go z widzenia i wyraził przypuszczenie, że mógł być pochodzenia algierskiego lub marokańskiego.

Policja potwierdziła, że sprawca został aresztowany pod zarzutem uszkodzenia mienia i znajduje się w areszcie, natomiast krzyż został odzyskany. W poniedziałek miał być z powrotem umieszczony na swoim miejscu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński