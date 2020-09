W. Brytania: Aż 3539 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od 17 maja

Aż 3539 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd. To najwyższa dobowa liczba zakażeń od 17 maja i wzrost o ponad 600 w stosunku do poprzedniego dnia.

Zauważalny od miesiąca wzrost liczby infekcji wyraźnie przyspieszył w ciągu ostatniego tygodnia. Jeszcze do soboty ich liczba nie przekraczała 2000, tymczasem w ubiegłą niedzielę po raz pierwszy zbliżyła się do poziomu 3000. Od początku obecnego tygodnia tylko raz - i to nieznacznie - spadła poniżej 2500, ale granicy 3000 aż do teraz nie przekraczała.

Niepokojący wzrost wykrytych zakażeń ma miejsce w każdej z części Zjednoczonego Królestwa, choć najbardziej widoczne jest to obecnie w Anglii, gdzie ich dobowa liczba po raz pierwszy od końca kwietnia przekroczyła 3000. W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 361 677.

Dobrą informacją jest to, że nowe zachorowania nie przekładają się na razie na wzrost liczby zgonów na Covid-19. Jak podał rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano sześć nowych ofiar śmiertelnych. To zbliżona liczba do średniej z ostatniego tygodnia. Od początku sierpnia dobowe bilanse utrzymują się na stabilnym, niskim - w porównaniu z poprzednimi miesiącami - poziomie. W tym czasie tylko raz zdarzyło się w tym czasie, by przekroczyła 20 - stało się to we wtorek, gdy poinformowano o 30 zmarłych.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 41 614, z czego 36 950 osób zmarło w Anglii, 2499 - w Szkocji, 1597 - w Walii, a 568 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych z czwartku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 867 chorych na Covid-19.

Wcześniej w piątek podano, że wskaźnik R, który określa poziom rozprzestrzeniania się epidemii, waha się obecnie między 1,0 a 1,2. Wartość R poniżej 1 oznacza, że epidemia wygasa, powyżej - że się rozwija. Najwyższa wartość R jest obecnie w Szkocji - między 1,1 a 1,5.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński