Dziecko w łonie matki odczuwa smak spożywanych przez nią pokarmów i reaguje wyrazem twarzy zależnie od tego, czy ten smak mu odpowiada, czy też nie - dowodzą badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Na obrazach uzyskanych poprzez USG nienarodzone dzieci reagują na smak marchewki.

Marchewkę wybrano, gdyż zwykle jej smak jest uznawany jako słodki, a jarmuż - bo jest bardziej gorzki niż inne zielone warzywa.

- Nasze badania są pierwszymi pokazującymi bezpośrednie dowody na reakcje płodu na smaki - komentuje jedna z badających.

USG pomogło zobaczyć, jak płód reaguje na smak. Wyraz twarzy małego człowieka przypominał uśmiech

Jak wykazało badanie, którego wyniki opisano w tym tygodniu w czasopiśmie "Psychological Science", na obrazach uzyskanych poprzez USG nienarodzone dzieci reagują na smak marchewki wyrazem twarzy przypominającym uśmiech, zaś na smak jarmużu - przypominającym płacz.

Badano kobiety w ciąży, które trafiły do grupy eksperymentalnej

W badaniu przyjrzano się zdrowym płodom 100 kobiet w wieku od 18 do 40 lat, które były między 32. a 36. tygodniem ciąży. Z tego 35 kobiet trafiło do grupy eksperymentalnej, która spożywała kapsułkę ze sproszkowanym organicznym jarmużem, 35 trafiło do grupy, która przyjmowała kapsułkę z marchewką, a 30 trafiło do grupy kontrolnej, która nie była wystawiona na żaden ze smaków.

Marchewkę wybrano, gdyż zwykle jej smak jest uznawany jako słodki, a jarmuż - bo jest bardziej gorzki niż inne zielone warzywa. Uczestniczki poproszono, by nie spożywały żadnych pokarmów ani napojów smakowych na godzinę przed USG, ani nie jadły ani nie piły niczego, co zawierałoby marchewkę lub jarmuż w danym dniu.

Kobiety przeszły badania ultrasonograficzne 4D, które zostały porównane z obrazami 2D płodów

Po 20 minutach po przyjęciu tabletek, kobiety przeszły badania ultrasonograficzne 4D, które zostały porównane z obrazami 2D płodów. W grupie, która przyjęła marchewkę, ściąganie kącików warg przez dzieci, sugerujące uśmiech lub śmiech, było znacznie częstsze w porównaniu z grupą spożywającą jarmuż i grupą kontrolną. Natomiast ruchy takie jak podnoszenie górnej wargi, opuszczanie dolnej wargi, zaciskanie ust i kombinacja tych ruchów sugerujących płaczliwą twarz były znacznie częstsze w grupie przyjmującej jarmuż niż w pozostałych grupach.

"Nasze badania są pierwszymi pokazującymi bezpośrednie dowody na reakcje płodu na smaki w łonie matki. Wyniki pokazują, że płody w ostatnich trzech miesiącach ciąży są wystarczająco dojrzałe, aby odróżnić różne smaki przekazane z matczynej diety" - powiedziała główna autorka badań Beyza Ustun.

Zwracając uwagę na to, że jest wiele zdrowych warzyw o gorzkim smaku, który zazwyczaj nie jest atrakcyjny dla dzieci, powiedziała, iż badanie wskazuje na możliwość zmiany ich nastawienia do takich pokarmów jeszcze zanim się urodzą poprzez manipulowanie dietą matki w czasie ciąży.

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Piotrem Uścińskim, wiceministrem rozwoju i technologii