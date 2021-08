W. Brytania: Badanie: rośnie liczba przypadków agresji słownej i gróźb wobec lekarzy

W czasie pandemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii znacząco wzrosła liczba przypadków agresji słownej i gróźb wobec lekarzy, w szczególności wobec lekarzy pierwszego kontaktu - poinformowało we wtorek Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarskie (BMA).

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez BMA wśród ponad 2400 lekarzy z Anglii, Walii i Irlandii Północnej, 37 proc. z nich doświadczyło w ciągu ostatniego miesiąca agresji słownej lub znieważania ze strony pacjentów lub osób towarzyszących im podczas wizyty, przy czym w przypadku lekarzy pierwszego kontaktu odsetek ten wyniósł 51 proc.

Jedna piąta ankietowanych lekarzy zgłosiła, że im grożono, a 34 proc. - że w ciągu ostatniego miesiąca zostali fizycznie zaatakowani. Połowa wszystkich lekarzy powiedziała, że w ostatnim roku była świadkiem, jak pacjenci znieważali innych pracowników personelu medycznego, np. pielęgniarki, recepcjonistów czy asystentów, ale w przypadku lekarzy pierwszego kontaktu ten odsetek wyniósł 67 proc.

Zdaniem 43 proc. wszystkich pytanych lekarzy i 67 proc. lekarzy pierwszego kontaktu, liczba przypadków przemocy fizycznej, gróźb i agresji zwiększyła się w trakcie minionego roku. Wskazują oni, że do tych sytuacji dochodzi we wszystkich miejscach - od poczekalni do gabinetów lekarskich. 64 proc. ankietowanych uważa, że powodem zniewag było niezadowolenie pacjentów z otrzymanej opieki lub czasu oczekiwania.

"Ostatnie półtora roku było niezwykle trudnym okresem zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, a wielu lekarzy podziela frustrację pacjentów związaną z nowymi sposobami pracy lub zbyt długim czasem oczekiwania. Jednak zniewagi, przemoc i groźby są absolutnie niedopuszczalne i nigdy nie powinny być tolerowane. W obliczu takich nadużyć lekarze obawiają się o bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów i swoich bliskich, co może mieć głęboki wpływ na ich stan psychiczny" - oświadczył dr Richard Vautrey z BMA.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński