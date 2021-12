W. Brytania: Badanie: szczepionki Pfizera i Moderny najlepsze jako dawka przypominająca

W roli szczepionki przypominającej przeciw Covid-19 najlepiej sprawdzają się preparaty firm Pfizer/BioNTech oraz Moderna - wynika z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Southampton, o którym pisze w piątek magazyn "The Lancet".

W ramach badania prawie 3 tys. dorosłych osób powyżej 30 lat, które przyjęły szczepionki przeciw Covid-19 firm AstraZeneca i Pfizer/BioNTech, podano po trzech miesiącach siedem różnych dawek przypominających. Wszystkie one poprawiają odporność, ale w różnym stopniu. U osób, które początkowo dostały szczepionki firmy AstraZeneca odporność po podaniu dawki przypominającej wzrosła od 1,8- do 32,3-krotnie, a u tych, które zostały zaszczepione produktem Pfizera - 1,3- do 11,5-krotnie.

Z badania wynika, że najbardziej odporność wzrasta, jeśli dawką przypominającą jest szczepionka typu mRNA, czyli taka, jaką produkują Pfizer/BioNTech oraz Moderna. Badanie pokazuje również, że ochrona po podaniu dawki przypominającej rośnie w takim samym stopniu u osób powyżej i poniżej 70. roku życia.

"To naprawdę zachęcające, że szeroka gama szczepionek, wykorzystujących różne technologie, wykazuje korzyści jako trzecia dawka po podaniu szczepionek firm AstraZeneca lub Pfizer/BioNTech. Wszystkie szczepionki w naszym badaniu wykazują statystycznie istotne zwiększenie ochrony. Szczepionki mRNA (Pfizer i Moderna) - bardzo wysokie, ale te od firm Novavax, Janssen i AstraZeneca również skutecznie zwiększają ochronę" - powiedział prof. Saul Faust, szef zespołu prowadzącego badania.

W Wielkiej Brytanii do szczepień przypominających używane są preparaty firm Pfizer/BioNTech oraz Moderna. W związku z pojawieniem się wariantu Omikron uprawnione i zachęcane do przyjęcia dawki przypominającej są wszystkie osoby powyżej 18. roku życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński