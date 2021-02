W. Brytania: Bank Anglii: dzięki szczepieniom przeciw Covid-19 gospodarka szybko się odbije

Dzięki szybko realizowanemu programowi szczepień przeciw Covid-19 brytyjska gospodarka mocno się odbije w dalszej części roku - ocenił w opublikowanej w czwartek prognozie Bank Anglii (BoE).

BoE przewiduje, że z powodu obowiązującego obecnie lockdownu, który potrwa przynajmniej do początku marca, PKB w pierwszym kwartale spadnie o ok. 4 proc., podczas gdy w prognozie z listopada spodziewano się wzrostu. Ten spadek w pierwszym kwartale zaciąży na wynikach za cały rok 2021, gdyż wzrost gospodarczy wynieść ma 5 proc., a nie jak do tej pory przewidywano 7,25 proc.

Jednak od wiosny bank prognozuje trwałe odbicie. "Przewiduje się, że w 2021 roku PKB będzie szybko zmierzał w kierunku poziomu sprzed Covid, ponieważ zakłada się, że program szczepień doprowadzi do złagodzenia ograniczeń związanych z Covid oraz obaw dotyczących zdrowia ludności" - napisano w komunikacie BoE. W związku z tym oczekuje się, że ludzie będą bardziej skłonni do wydatków konsumpcyjnych.

To odbicie będzie kontynuowane też w 2022 roku, w przypadku którego Bank Anglii podniósł prognozę wzrostu gospodarczego - zamiast 6,25 proc. ma on wynieść 7,25 proc. Bank ocenia także, że spadek PKB w 2020 roku okaże się mniejszy niż początkowo się obawiano i wyniesie 10 proc., a nie 11 proc. To z kolei jest związane z tym, że negatywny efekt gospodarczy poprzedniego lockdownu, który miał miejsce w listopadzie, był mniejszy niż przewidywano.

Bank zaznacza, że perspektywy gospodarcze nadal pozostają bardzo niestabilne. Wskazał, że odbicie gospodarcze będzie zależało od powstrzymania nowych wariantów wirusa, a także od skłonności gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy. "Oczekuje się, że program szczepień przeciw Covid doprowadzi do złagodzenia ograniczeń związanych z dystansem społecznym, zmniejszenia niepewności gospodarczej i zwiększenia aktywności, choć trudno przewidzieć czas wystąpienia tych efektów" - napisano.

Zgodnie z powszechnymi przewidywaniami analityków Komitet Polityki Monetarnej (MPC) jednomyślnie pozostawił główną stopę procentową na dotychczasowym, rekordowo niskim poziomie 0,1 proc., a także wielkość programu skupu obligacji na niezmienionym poziomie 895 miliardów funtów. Następne posiedzenie MPC w sprawie stóp procentowych odbędzie się 18 marca.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński