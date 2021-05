W. Brytania: Bank Anglii: PKB wzrośnie o 7,25 proc., najlepszy wynik od 1949 roku

Tegoroczny wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii wyniesie 7,25 proc., a nie 5,0 proc., jak to tej pory przewidywano - poinformował w czwartek Bank Anglii (BoE). To oznaczałoby najwyższy wzrost od 1949 roku, kiedy zaczęto prowadzić regularne statystyki.

Podniesienie tegorocznej prognozy jest związane ze znacznie płytszym niż się obawiano spadkiem PKB w I kwartale, w czasie którego trwał lockdown - o 1,5 proc., zamiast o 4,0 proc., a także z szybko prowadzonym programem szczepień, co pozwala na znoszenie restrykcji, a w konsekwencji zwiększa skłonność konsumentów do wydatków.

W efekcie Bank Anglii ma nadzieję, że jeszcze przed końcem roku gospodarka wróci do poziomu sprzed wybuchu epidemii Covid-19, co oznaczałoby odrobienie rekordowego, wynoszącego prawie 10 proc. PKB, spadku w 2020 roku.

"Oczekuje się, że PKB gwałtownie wzrośnie w drugim kwartale 2021 roku, chociaż aktywność w tym kwartale prawdopodobnie pozostanie średnio około 5 proc. poniżej poziomu z czwartego kwartału 2019 roku. Oczekuje się, że w pozostałej części bieżącego roku, przy braku większości ograniczeń dla krajowej działalności gospodarczej, PKB odbije się zdecydowanie do poziomów sprzed Covid" - napisano w prognozie BoE.

Gubernator Banku Anglii Andrew Bailey porównał w czwartek te prognozy do wzrostu obserwowanego podczas rewolucji przemysłowej dwa wieki temu, kiedy to fabryki zaczęły stosować nowe procesy produkcyjne. "Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli do czynienia z takim odbiciem w czasach współczesnych" - powiedział. Wprawdzie zauważył, że ten wzrost będzie oznaczać tylko powrót gospodarki do wielkości z 2019 roku, ale powiedział: "Biorąc pod uwagę, co gospodarka przeszła, jest to dobra wiadomość".

Bank Anglii znacząco też - już po raz kolejny - obniżył przewidywany maksymalny poziom bezrobocia w efekcie kryzysu wywołanego epidemią. W szczytowym momencie bieżącego roku ma ono wynieść 5,5 proc., czyli będzie niewiele wyższe niż ostatnio podana wartość - 4,9 proc. Jeszcze w lutym prognoza BoE mówiła, że w tym roku bezrobocie sięgnie 7,75 proc., a na początku epidemii - że dojdzie do 10 proc.

Zgodnie z przewidywaniami analityków Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową na dotychczasowym, rekordowo niskim poziomie 0,1 proc., nie zmienił także wartości programu skupu obligacji, która wynosi 895 miliardów funtów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński