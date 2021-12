W. Brytania: Banksy chce zebrać 10 mln funtów na zakup więzienia z poematu Wilde'a

Słynny brytyjski artysta street-artowy Banksy chce zebrać 10 mln funtów na zakup byłego więzienia w Reading, w którym odsiadywał wyrok Oscar Wilde, aby można je było przekształcić w centrum sztuki - podała w niedzielę stacja BBC.

Nieujawniający swej tożsamości artysta obiecał, że zbierze równowartość wskazanej ceny wywoławczej poprzez sprzedaż szablonu, którego użył w marcu do namalowania swojego dzieła na wpisanym na listę zabytków budynku byłego więzienia.

Banksy wcześniej potwierdził, że jest autorem dzieła, które przedstawia więźnia - przypominającego irlandzkiego poetę i dramaturga Oscara Wilde'a - uciekającego na linie zrobionej z pościeli przywiązanej do maszyny do pisania.

Wilde był przetrzymywany w więzieniu w Reading na zachód od Londynu w latach 1895-1897, a trafił do niego po tym, jak wyszedł na jaw jego romans z lordem Alfredem Douglasem. Upamiętnił je w opublikowanym w 1898 roku poemacie zatytułowanym "Ballada o więzieniu w Reading".

Budynek od 2013 roku nie jest już używany jako więzienie, a dwa lata temu brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości wystawiło go na sprzedaż. Jednak zawarta w 2020 roku umowa z jednym z deweloperów nie doszła do skutku i budynek - którego utrzymanie kosztuje 250 tys. funtów rocznie - ponownie wystawiono na sprzedaż. W związku z tym rada miejska Reading ponownie złożyła ofertę, by przekształcić budynek w centrum artystyczne. To właśnie tę ofertę Banksy chce wspomóc zebraniem pieniędzy.

"Przekształcenie miejsca, które go (Wilde'a) zniszczyło w schronienie dla sztuki pasuje tak doskonale, że musimy to zrobić" - oświadczył Banksy. Wyjaśnił, że na budynek byłego więzienia natknął się kiedyś przypadkiem przejeżdżając koło niego i jeszcze zanim poznał jego historię obiecał sobie, że coś na nim namaluje, bo rzadko zdarza się znaleźć w centrum jakiegokolwiek miasta ciągnącą się na długości 500 metrów jednolitą przestrzeń.

Resort sprawiedliwości Wielkiej Brytanii oświadczył, że termin składania ofert minął i obecnie są rozpatrywane te, które wpłynęły.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński