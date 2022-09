W. Brytania: BBC i Sky News prowadzą streaming z oddawania hołdu Elżbiecie II

Brytyjskie stacje BBC i Sky News uruchomiły streaming z wystawienia na widok publiczny trumny z ciałem zmarłej królowej Elżbiety II. Transmisja na żywo będzie prowadzona do poniedziałku rano, czyli do dnia pogrzebu.

W środę po południu trumna z ciałem Elżbiety II została uroczyście odprowadzona z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, i tam wystawiona w najstarszej części budynku, Westminster Hall. Od późnego popołudnia w środę mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą przechodzić koło trumny, aby oddać w ten sposób hołd Elżbiecie II, aczkolwiek trzeba najpierw spędzić kilkanaście godzin w kolejce. W momencie, gdy pierwsze osoby weszły do Westminster Hall, liczyła ona ok. 3,8 kilometra.

Mając na uwadze osoby, które nie są w stanie tyle czasu stać w kolejce, nie mogą przyjechać do Londynu oraz znajdujące się zagranicą, a chciałyby również oddać hołd królowej, BBC i Sky News równocześnie z wejściem pierwszych osób uruchomiły transmisję na żywo. Ma ona być prowadzona przez 24 godziny na dobę. Pogrzeb Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Monarchini zmarła w wieku 96 lat, a na brytyjskim tronie zasiadała od 1952 r.