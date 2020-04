W. Brytania: BBC: Johnson zostanie na noc w szpitalu

Brytyjski premier Boris Johnson pozostanie na noc w szpitalu w celu przeprowadzenia rutynowych testów - podała w niedzielę wieczorem stacja BBC. Johnson nadal ma gorączkę spowodowaną zakażeniem koronawirusem.

W niedzielę wieczorem biuro brytyjskiego premiera potwierdziło, że Johnson trafił do szpitala w związku z tym, że pomimo upływu 10 dni, symptomy choroby nie ustąpiły. Jego rzeczniczka zapewniła, że udał się on do szpitala profilaktycznie, za radą lekarza, a nie w trybie nagłym.

Johnson nadal kieruje rządem, ale jak się oczekuje na porannym spotkaniu w sprawie walki z epidemią zastąpi go minister spraw zagranicznych Dominic Raab.