W. Brytania: BBC: MSW skraca wyroki i oferuje pieniądze albańskim więźniom w zamian za deportację

Brytyjski rząd oferuje przynajmniej części albańskich więźniów 1500 funtów i skrócenie wyroku w zamian za ich deportację do kraju pochodzenia – ujawniła w środę stacja BBC. Poinformowała też, że ponad połowa odesłanych do kraju nielegalnych imigrantów z Albanii to więźniowie.

Liczba lotów deportacyjnych do Albanii wzrosła od czasu podpisania przez nią w grudniu 2022 r. umowy o współpracy z Wielką Brytanią w celu "powstrzymania i utrudniania nielegalnej migracji". Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych twierdzi, że od tego czasu odesłano ponad 1000 osób: około połowa z nich wróciła dobrowolnie, a reszta to osoby, które nie uzyskały azylu i ci, którzy trafili do brytyjskich więzień.

BBC informuje, że jej dziennikarze rozmawiali z dziesiątkami osób podczas kilku lotów deportacyjnych do Albanii w kwietniu i odkryli, że większość z nich odsiadywała wyroki w brytyjskich więzieniach. Niektórym w ramach istniejącego programu stosowanego wobec zagranicznych przestępców zaoferowano pieniądze w zamian za zgodę na deportację i zostali przedterminowo zwolnieni z więzienia przed odbyciem minimalnego wymiaru. Albańska policja potwierdziła, że większość osób przymusowo odesłanych w tym roku była skazana w Wielkiej Brytanii.

Jeden z rozmówców BBC opowiada, że odsiadywał sześcioletni wyrok za przestępstwa narkotykowe i został zwolniony w celu deportacji po odbyciu zaledwie dwóch z nich - rok zanim kwalifikowałby się do zwolnienia warunkowego. "Przyszedł do nas urzędnik imigracyjny. Zapytał, czy chcę wrócić (do Albanii), czy zostać w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnił, że jeśli wrócę, odejmą rok z wyroku" - mówi. Zaoferowano również 1500 funtów wsparcia finansowego na powrót do domu w ramach odrębnego programu o nazwie Schemat Ułatwionego Powrotu (FRS). Także inni więźniowie, z którymi BBC rozmawiała podczas lotów deportacyjnych, otrzymali taką samą kwotę.

Jak wyjaśnia BBC, rządowy dokument wyraźnie stwierdza, że program ten jest "zachętą finansową" oferowaną zagranicznym więźniom "pod warunkiem, że będą współpracować przy deportacji i zrzekną się prawa do odwołania się od niej".

Cytowany rozmówca został deportowany w ramach brytyjskiego programu wczesnego zwolnienia (ERS), stosowanego wobec więźniów zagranicznych wszystkich narodowości. ERS nie wymaga zgody więźniów, ale kilku albańskich deportowanych mówiło, że ich deportacja i skrócenie wyroku zostały przedstawione jako dobrowolne.

BBC zwróciła się do ministerstwa spraw wewnętrznych o potwierdzenie, ilu Albańczyków zostało deportowanych w ramach ERS od początku ubiegłego roku i ilu otrzymało zachęty finansowe, ale resort odpowiedział, że nie publikuje tych statystyk.

Jak wyjaśnia BBC, przyjęta w ubiegłym roku ustawa o obywatelstwie i granicach wydłużyła dozwolony w ramach ERS okres wcześniejszego zwolnienia z dziewięciu miesięcy do roku. Jednym z celów tej zmiany, zgodnie z informacją MSW, było zwiększenie liczby deportacji. Ta sama ustawa zniosła również wygaszanie nieodsiedzianych do końca wyroków, co oznacza, że więźniowie, którzy powrócą do Wielkiej Brytanii nielegalnie, będą musieli odbyć resztę kary, bez względu na to, ile czasu minęło, co ma być czynnikiem odstraszającym.

Ale kilku pasażerów lotów deportacyjnych powiedziało, że planuje wrócić do Wielkiej Brytanii - w ciągu tygodni, bądź nawet dni. Jak zauważa BBC, zacieśniona współpraca między Wielką Brytanią a Albanią zaowocowała gwałtownym spadkiem liczby Albańczyków przybywających na małych łodziach przez kanał La Manche - w ciągu pierwszych kilku miesięcy tego roku wykryto ich zaledwie 29.

Albańczycy stanowili największą grupę spośród 45 755 nielegalnych imigrantów, którzy przybyli w 2022 r. przez kanał La Manche. Ich udział w tej liczbie to 28 proc., przy czym w okresie od lipca do września włącznie było to 45 proc., zaś w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku tylko 9 proc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński