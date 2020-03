W.Brytania: BBC: Sunak zapowie największe od lat wydatki na infrastrukturę

Nowy brytyjski minister finansów Rishi Sunak zapowie w budżecie na nowy rok finansowy zwiększenie wydatków na infrastrukturę do najwyższego poziomu od kilkudziesięciu lat - podała we wtorek wieczorem stacja BBC.

Według źródeł w ministerstwie finansów, Sunak zapowie w środę, że do końca obecnej kadencji Izby Gmin, czyli w praktyce do końca 2024 r., na infrastrukturę drogowo-kolejową, tanie mieszkania, szerokopasmowy internet czy badania naukowe przeznaczone zostanie 600 miliardów funtów. To oznaczałoby najwyższy realny poziom wydatków od 1955 r. oraz potrojenie średnich wydatków na te cele w ciągu ostatnich 40 lat.

W niedzielę w rozmowie z BBC Sunak zapowiedział, że publiczna służba zdrowia NHS dostanie na walkę z koronawirusem takie środki, jakie będą potrzebne. Powiedział także, że bada możliwość pomocy dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, jeśli by wpadły w poważne problemy wskutek epidemii.

Niewiadomą pozostaje jednak to, w jaki sposób nowy minister finansów ma zamiar sfinansować te wydatki, bez łamania zasad dyscypliny budżetowej lub podnoszenia podatków. Rządząca od 2010 r. Partia Konserwatywna zdołała ograniczyć odziedziczony po Partii Pracy deficyt budżetowy w wysokości ok. 10 proc. PKB do niespełna dwóch proc.

Sunak stanął na czele resortu finansów niespełna cztery tygodnie temu, po niespodziewanej rezygnacji Sajida Javida. Jej przyczyną to, że nie chciał się on zgodzić na wymianę swoich doradców w ministerstwie i faktyczne podporządkowanie nowego zespołu doradców kancelarii premiera.

Jak się ocenia, Sunak, który dopiero w połowie zeszłego roku zajął objął pierwsze poważniejsze stanowisko w rządzie, może być bardziej skłonny do ulegania premierowi Borisowi Johnsonowi w kwestii finansowania złożonych obietnic wyborczych niż przywiązany do zasad dyscypliny budżetowej Javid.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński