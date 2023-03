W. Brytania: BBC w coraz większym kryzysie wizerunkowym po zawieszeniu Linekera

Coraz większe rozmiary przybiera kryzys w brytyjskiej publicznej stacji BBC po zawieszeniu Gary'ego Linekera, słynnego niegdyś piłkarza, a teraz prezentera programu piłkarskiego. Spór dotyczący jego wpisu na Twitterze przekształcił się w debatę o niezależności stacji i jej roli.

Lineker, który od 1999 r. jest prowadzącym program Match of the Day, został zawieszony w piątek wieczorem po tym, jak BBC uznała jego wpis na Twitterze - że język używany przez rząd przy prezentacji projektu ustawy o nielegalnej imigracji "nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30." - jest złamaniem zasad politycznej bezstronności.

Bezstronność i polityczna neutralność jest fundamentem stacji od czasu jej powstania w 1922 roku i jest traktowana w Wielkiej Brytanii bardzo poważnie. Wprawdzie Lineker nie jest etatowym dziennikarzem BBC, ale przy okazji poprzedniej podobnej kontrowersji z jego udziałem, w październiku zeszłego roku, stacja podkreśliła, że jest on na tyle mocno z nią kojarzony, iż jego również obowiązują wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych.

W reakcji na zawieszenie Linekera z udział w sobotnim wydaniu Match of the Day zrezygnowali wszyscy eksperci i komentatorzy, w efekcie czego trwający ok. trzech godzin program skrócony został do 20 minut, a z powodu braku prowadzących, którzy postanowili solidaryzować się z Linekerem, odwołano lub okrojono większość programów sportowych.

W udzielonym w sobotę wieczorem wywiadzie dyrektor generalny BBC Tim Davie przeprosił za niedogodności dla widzów, które z tego powodu wynikły i zapewnił, że chce, aby Lineker wrócił na antenę. Ale potrzymał zdanie, że stacja działa w tej sytuacji słusznie. "Szczerze mówiąc nie uważam, mimo wielu komentarzy, że chodzi o lewicę czy prawicę - chodzi o nasze zdolności, jesteśmy zagorzałymi orędownikami demokratycznej debaty, wolności słowa, ale z tym wiąże się konieczność stworzenia bezstronnej organizacji" - wyjaśniał. Zapewnił też, że on sam nie ma zamiaru rezygnować, bo i takie żądania już się pojawiły.

Ale spór, wbrew jego intencjom, staje się coraz bardziej polityczny, szczególnie za sprawą opozycyjnej Partii Pracy. Co warto przypomnieć, laburzyści, choć nie zgadzają się z rządową polityką migracyjną, to początkowo również skrytykowali porównanie do nazistowskich Niemiec jako niewłaściwe. Teraz jednak stanęli w jego obronie, wskazując na powiązania kierownictwa BBC z Partią Konserwatywną.

W tle jest bowiem jeszcze jedna niewyjaśniona sprawa, która obciąża wizerunek BBC - pośrednictwo w pożyczce dla ówczesnego premiera Borisa Johnsona, które w grudniu 2020 r. miał załatwić obecny przewodniczący Rady BBC Richard Sharp - na kilka tygodni zanim został przez rząd zarekomendowany na to stanowisko.

Pewnym paradoksem jest to, że konserwatyści, którzy teraz z postrzegani jako partia kontrolująca BBC, przez ostatnie lata zarzucali publicznemu nadawcy - niebezpodstawnie - że w kwestiach światopoglądowych ma zbyt duży przechył liberalno-lewicowy.

W sobotę wieczorem po raz pierwszy do sporu odniósł się premier Rishi Sunak. "Muszę robić to, co uważam za słuszne, szanując fakt, że nie wszyscy zawsze będą się z tym zgadzać. Dlatego byłem jednoznaczny w moim podejściu do zatrzymywania łodzi (z nielegalnymi imigrantami - PAP). Gary Lineker był świetnym piłkarzem i jest utalentowanym prezenterem. Mam nadzieję, że obecna sytuacja między Garym Linekerem a BBC może zostać rozwiązana w odpowiednim czasie, ale właściwe jest, by była to sprawa między nimi, a nie (sprawa) rządu" - oświadczył Sunak.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński