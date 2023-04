W. Brytania: Będzie dodatkowy lot ratunkowy z Sudanu, do tej pory ewakuowano 2122 osoby

Brytyjski rząd poinformował w niedzielę o zorganizowaniu dodatkowego lotu dla obywateli swojego kraju pragnących wydostać się z ogarniętego walkami Sudanu. Wystartuje on w poniedziałek z lotniska w mieście Port Sudan na wschodzie kraju. Dotychczas siły brytyjskie ewakuowały 2122 osoby.

W niedzielę rano brytyjskie MSZ ogłosiło, że ewakuacja prowadzona do tej pory z wojskowego lotniska Wadi Seidna pod Chartumem zakończyła się i następne loty nie są już planowane. Decyzja o zakończeniu ewakuacji wynikała ze zmniejszającej się liczby zainteresowanych wyjazdem, co wskazywało, że zdecydowania większość obywateli brytyjskich chcących opuścić Sudan już to zrobiła.

Jednak kilka godzin później rząd poinformował, że w poniedziałek odbędzie się jeszcze jeden lot, tym razem z Port Sudan. "Loty ewakuacyjne z Wadi Seidna się zakończyły, ale nasze działania ratunkowe są kontynuowane z Port Sudan. Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić długoterminowe zawieszenie broni, stabilne przejście do rządów cywilnych i zakończenie przemocy w Sudanie" - oświadczył minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii James Cleverly.

Przy tej okazji zaktualizowano podane rano statystyki dotyczące ewakuacji - od wtorku brytyjskie wojsko przeprowadziło 23 loty, którymi wywieziono 2122 osoby, w zdecydowanej większości obywateli brytyjskich. Jak podkreślono, brytyjska operacja ewakuacyjna była z racji liczby obywateli brytyjskich w Sudanie dłuższa i większa niż te prowadzone przez inne kraje zachodnie. Gdy wybuchły walki, liczbę obywateli brytyjskich w Sudanie szacowano na 4000.

W Sudanie od ponad dwóch tygodni trwają walki między siłami rządowymi a paramilitarną grupą o nazwie Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Do tej pory zginęło w nich co najmniej 559 osób, a ponad 4000 zostało rannych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński