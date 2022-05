W. Brytania: Bezrobocie najniższe od 1974 roku, pierwszy raz mniej bezrobotnych niż wakatów

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii spadło do najniższego poziomu od 1974 roku, a pierwszy raz od kiedy prowadzone są statystyki liczba bezrobotnych jest mniejsza niż wolnych miejsc pracy, ale spadają też realne płace - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS.

W pierwszym kwartale tego roku stopa bezrobocia wyniosła 3,7 proc., wobec 3,8 proc. w okresie od grudnia do lutego włącznie. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że bez pracy pozostawało 1,257 mln osób. Ponieważ liczba nieobsadzonych miejsc pracy w okresie od lutego do kwietnia włącznie wzrosła do rekordowych 1,295 mln, oznacza to, że pierwszy raz od kiedy ONS prowadzi takie statystyki liczba wakatów jest większa niż bezrobotnych.

Ale jak wskazuje ONS, gorszą wiadomością z rynku pracy jest to, że wzrost płac coraz bardziej nie nadąża za przyspieszającą inflacją. W pierwszym kwartale tego roku płace wraz z bonusami były średnio o 7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku, zaś same płace - o 4,2 proc. wyższe. Jednak w ujęciu realnym, czyli uwzględniając inflację, wzrost płac wraz bonusami wyniósł tylko 1,4 proc., a same płace bez bonusów zmniejszyły się o 1,2 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. Spadek o 1,2 proc. jest największym od dziewięciu lat.

W następnych miesiącach problem spadających realnych płac będzie się nasilał, bo szczyt inflacji Wielka Brytania ma dopiero przed sobą. W środę ONS poda dane o rocznej stopie w kwietniu, która zdaniem analityków sięgnie 9 proc., a według prognoz Banku Anglii w czwartym kwartale nawet przekroczy 10 proc., co byłoby najwyższym poziomem od początku lat 80. XX wieku.