W. Brytania: Bezrobotni muszą szybciej szukać pracy poza swoim zawodem

Bezrobotni w Wielkiej Brytanii będą musieli szybciej niż obecnie szukać pracy poza swoim zawodem lub branżą, aby nie utracić prawa do części zasiłków - ogłosił w czwartek rząd. Celem tego jest zmniejszenie rekordowo wysokiej liczby nieobsadzonych miejsc pracy.

Dotychczas osoby otrzymujące zasiłki mogły spędzić trzy miesiące na poszukiwaniu pracy podobnej do poprzednio wykonywanej. Zgodnie z ogłoszoną zmianą, okres ten zostanie skrócony do czterech tygodni, a po jego zakończeniu - jeśli nie chcą utracić prawa do części zasiłków - osoby muszą rozszerzyć poszukiwania na inne rodzaje pracy, w tym przyjąć oferty zajęć niżej płatnych i wymagających mniejszych kwalifikacji niż poprzednia praca.

Brytyjski rząd liczy, że dzięki tej zmianie do czerwca zatrudnienie znajdzie ok. 500 tys. osób obecnie szukających pracy. Pomogłoby to zarazem zmniejszyć problem rosnącej liczby nieobsadzonych miejsc pracy. Jak podał w zeszłym tygodniu urząd statystyczny ONS, bezrobocie w Wielkiej Brytanii w okresie od września do listopada 2021 roku wyniosło 4,1 proc., czyli niemal już spadło do poziomu sprzed pandemii. Ale firmy mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników i z każdym miesiącem rośnie liczba nieobsadzonych miejsc pracy. W okresie od października do grudnia było ich 1,24 mln, co jest historycznym rekordem.

"Pomoc ludziom w znalezieniu jakiejkolwiek pracy teraz oznacza, że mogą oni zdobyć lepszą pracę i rozwijać swoją karierę. Nasze nowe podejście pomoże osobom ubiegającym się o zasiłek szybko wrócić na rynek pracy, jednocześnie pomagając pracodawcom w znalezieniu pracowników, których potrzebują oni sami i gospodarka" - oświadczyła minister pracy Therese Coffey.

Wprowadzoną przez rząd zmianę skrytykowały Partia Pracy oraz Liberalni Demokraci. Ich zdaniem, rząd zamiast "zmuszać ludzi do zaakceptowania każdej przychodzącej oferty pracy", powinien wspierać ich w znalezieniu zajęcia odpowiadającego ich kwalifikacjom, co długofalowo dałoby im większe bezpieczeństwo.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński