W.Brytania: Blair: reakcja rządu na epidemię opóźniona, ale koronawirus to wielkie wyzwanie

Rząd Borisa Johnsona był prawdopodobnie powolny w początkowej reakcji na koronawirusa - ocenił w poniedziałek były brytyjski premier Tony Blair. Przyznał zarazem, że epidemia to najbardziej skomplikowane i najtrudniejsze wyzwanie, jakie widział w polityce.

Kierowana przez niego fundacja, Tony Blair Foundation for Global Change, przedstawiła w poniedziałek swoje pomysły na wyjście z ograniczeń nałożonych przez rząd pod koniec marca w celu zatrzymania epidemii. Jak zapewnił Blair, który był premierem w latach 1997-2007 z ramienia opozycyjnej obecnie Partii Pracy, są one "konstruktywną radą" dla Johnsona.

W rozmowie ze stacją Sky News były szef rządu podkreślił, że nie widzi żadnej możliwości zniesienia ograniczeń bez masowych testów.

Przedstawiony przez Blaira plan zakłada także zapewnienie zakupów maseczek ochronnych i ich produkcji na szeroką skalę, tak aby były dostępne dla wszystkich kluczowych pracowników; wykorzystanie wszystkich środków na szczeblu krajowym i światowym w celu określenia tych metod leczenia, które mogą zmniejszyć zasięg choroby; po znacznym spadku liczby nowych przypadków złagodzenie ograniczeń poprzez otwarcie w pierwszej kolejności szkół; stopniowe znoszenie ograniczeń w zależności od wieku, dzięki czemu młodsze osoby o znacznie niższym ryzyku zakażenia mogłyby wrócić do pracy wcześniej.

Blair zapytany został o ocenę działań rządu Johnsona, zwłaszcza w świetle zarzutów, jakie postawił mu "The Sunday Times". W obszernym i opartym w dużej mierze na źródłach z Downing Street artykule gazeta napisała m.in., że rząd na początkowym etapie poważnie zlekceważył zagrożenie związane z epidemią koronawirusa, a spóźniona o ponad pięć tygodni reakcja i zaniedbania z poprzednich lat przyczyniły się do śmierci tysięcy ludzi.

Były premier ocenił, że rząd był prawdopodobnie powolny w początkowej reakcji, ale nie skrytykował go w jednoznaczny sposób, podkreślając bezprecedensowe wyzwanie, przed którym stanął. "To jest piekielnie trudne wyzwanie, nigdy nie było czegoś takiego. Łatwo jest, patrząc wstecz, powiedzieć: +Cóż, można było zrobić to i tamto+. Ale myślę, że choć to ważne, w tej chwili nie powinno być w centrum naszej uwagi. W centrum naszej uwagi powinno być zadbanie, aby następna faza, czyli kontrolowane, dobrze zarządzane ożywienie gospodarki, odbyła się w najlepszy możliwy sposób" - powiedział Blair.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński