W. Brytania: Brytyjskie wojska odbyły wspólne ćwiczenia z fińskimi i szwedzkimi

Brytyjskie oddziały wzięły udział w tym tygodniu we wspólnych ćwiczeniach z wojskami fińskimi i szwedzkimi, które odbyły się na północy Finlandii - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wyjaśniło ministerstwo obrony, ćwiczenia o kryptonimie Vigilant Knife, które odbyły się od poniedziałku do piątku w Rovaniemi i Rovajarvi w północnej Finlandii, miały na celu wzmocnienie interoperacyjności oraz zdobycie doświadczenia w walce w trudnych, zimnych warunkach pogodowych.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Finlandia i Szwecja zdecydowały się porzucić prowadzoną od dekad politykę neutralności i przystąpić do NATO. W maju, jeszcze zanim złożyły one wniosek o członkostwo, Wielka Brytania zawarła z obydwoma krajami umowę o wzajemnym bezpieczeństwie, gwarantującą przyjście z pomocą w razie gdyby któreś z państw padło ofiarą agresji. W ramach wzmocnionej współpracy wojskowej w lipcu brytyjskie siły powietrzne wysłały cztery myśliwce Typhoon i dwa F35B na wspólne ćwiczenia z lotnictwem Finlandii i Szwecji.

"W czasie, gdy w Europie trwa wojna, wzmacnianie naszych międzynarodowych partnerstw jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Finlandii i Szwecji o przystąpienie do NATO i będziemy kontynuować wspólne ćwiczenia, abyśmy byli gotowi stawić czoła wspólnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa. Ćwiczenie Vigilant Knife jest nieocenioną okazją dla brytyjskiego personelu do rozwijania umiejętności i doświadczenia w walce wojennej w zimnych warunkach pogodowych, co pozwoli im być skutecznymi na polu walki u boku ich fińskich i szwedzkich odpowiedników" - oświadczył brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

