W. Brytania: Były ambasador we Francji: spór wokół AUKUS może osłabić NATO

Budząca podziały umowa między Australią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie okrętów podwodnych oraz zarzuty Francji, że została oszukana mogą osłabić NATO - powiedział w poniedziałek były ambasador Wielkiej Brytanii w Paryżu Peter Ricketts.

Ricketts uważa, że decyzja władz Australii o zerwaniu kontraktu na zakup francuskich okrętów podwodnych z napędem dieslowskim na rzecz tych z napędem nuklearnym wbiła klin między sojuszników i osłabiła sojusz transatlantycki.

"Myślę, że ten ruch z pewnością podkopuje zaufanie Francji do NATO i sojuszników NATO, a tym samym wzmacnia jej poczucie, że powinna dążyć do europejskiej autonomii strategicznej. Myślę, że dla NATO może to być tylko szkodliwe, ponieważ NATO zależy od zaufania. Prace naprawcze muszą się pilnie rozpocząć" - powiedział Ricketts cytowany przez AFP.

Ricketts, który był ambasadorem w Paryżu w latach 2012-2015, a w latach 2003-2006 był stałym przedstawicielem przy NATO, porównał spór do francuskiego sprzeciwu wobec wojny w Iraku forsowanej na początku poprzedniej dekady przez ówczesnego prezydenta USA George'a W. Busha. Ówczesny prezydent Francji Jacques Chirac przestrzegał przed konfliktem mającym na celu obalenie Saddama Husajna, natomiast Amerykanów poparła Wielka Brytania.

"Jestem pewien, że to (porozumienie w sprawie okrętów podwodnych) zostanie zapamiętane we Francji jak rozłam wokół Iraku w 2003 roku i sprawy nie będą wyglądały już tak samo. Myślę, że to wzmocni wśród Europejczyków poczucie, że Ameryka jest teraz mniej wiarygodnym sojusznikiem niż była" - dodał.

Ricketts uważa, że Francja będzie postrzegać ten spór jako "punkt zwrotny" w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. "To wzmocniło poczucie w Paryżu, które odbieram, że Amerykanie coraz bardziej odwracają się od europejskich sojuszników na polu bezpieczeństwa i koncentrują się na konfrontacji z Chinami. I że Wielka Brytania, poprzez ten ruch, podąża w tym samym kierunku" - dodał.

W reakcji na ogłoszony 15 września pakt obronny między Wielką Brytanią, USA i Australią, nazwany AUKUS, Francja zarzuciła Australii, że ta zadała jej "cios nożem w plecy" i odwołała swoich ambasadorów z Waszyngtonu i Canberry.

W poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson starał się łagodzić spór zapewniając, że Francja pozostaje jednym z najbliższych sojuszników wojskowych Wielkiej Brytanii, a brytyjska miłość do Francji pozostaje niezachwiana.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński