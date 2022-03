W. Brytania: Były premier Cameron jedzie do Polski z pomocą humanitarną dla Ukraińców

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron poinformował w piątek na Twitterze, że jest w drodze do Polski z pomocą humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

"Obecnie jadę do Polski z dwoma kolegami z Chippy Larder, aby dostarczyć naszą dostawę do Czerwonego Krzyża. To będzie długa droga, ale będę Was informować po drodze" - napisał Cameron i zamieścił swoje zdjęcie w kabinie samochodu ciężarowego.

We wcześniejszym wpisie były premier wyjaśnia, że Chippy Larder to lokalny projekt spożywczy, który pomaga rodzinom o niskich dochodach wspierając ich nadwyżkami żywności z supermarketów.