W. Brytania: Były premier Johnson napisze pamiętniki z okresu urzędowania

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zawarł umowę na napisanie pamiętników z okresu swojego urzędowania - ogłosiło w poniedziałek wydawnictwo HarperCollins, zapowiadając, że będą to wspomnienia nieprzypominające żadnych innych autorstwa jego poprzedników.

Na razie nie wiadomo jeszcze, jaki tytuł będą miały wspomnienia Johnsona, ani kiedy się ukażą. Wydawnictwo nie ujawniło też, jakie honorarium dostanie były premier. "Z niecierpliwością czekam na współpracę z Borisem Johnsonem, gdy będzie pisał swoją relację z czasu sprawowania urzędu podczas niektórych z najbardziej doniosłych wydarzeń, jakie Wielka Brytania widziała w ostatnich czasach" - oświadczyła dyrektor wydawnicza HarperCollins, Arabella Pike.

Johnson objął urząd premiera w lipcu 2019 r. zastępując Theresę May, która nie była w stanie przeforsować umowy w sprawie brexitu. W grudniu 2019 r., obiecując załatwienie do końca brexitu, poprowadził Partię Konserwatywną do największego zwycięstwa wyborczego od 32 lat. Faktycznie dokończył brexit, ale okres jego rządów zdominowany został przez pandemię Covid-19. Odbywające się wówczas - wbrew wprowadzonym przez rząd restrykcjom - imprezy na Downing Street, o których informacje zaczęły po pewnym czasie przeciekać do mediów, rozpoczęły jego upadek. Nie pomogła mu nawet aktywna rola w pomocy dla Ukrainie, którą jego rząd podjął od początku rosyjskiej napaści. W lipcu 2022 r. po serii rezygnacji ze stanowisk rządowych, będących efektem niezadowolenia z coraz bardziej dysfunkcyjnego sposobu rządzenia, sam musiał ogłosić swoją.

Z urzędu premiera odszedł we wrześniu 2022 r., ale niemal natychmiast pojawiły się spekulacje, że będzie próbował wrócić i faktycznie już w październiku przymierzał się do walki o schedę po swojej następczyni Liz Truss, lecz ostatecznie ustąpił pola Rishiemu Sunakowi. Choć obecnie Johnson jest szeregowym posłem, cały czas o nim głośno - ostatnio zwłaszcza z powodu rekordowych dotacji oraz wysokich honorariów za wystąpienia publiczne.

Jeśli chodzi o honorarium za pamiętniki, według agentów literackich przywoływanych przez stację BBC, Johnson może liczyć na kwotę powyżej miliona funtów. To jednak byłoby mniej niż mieli dostać niektórzy z jego poprzedników - BBC przypomina, że Tony Blair miał podobno zarobić na swoich wspomnieniach 7 mln funtów, a David Cameron - 1,5 mln.

Johnson zanim poświęcił się polityce był dziennikarzem piszącym w dzienniku "Daily Telegraph" i tygodniku "The Spectator". Ma już na koncie kilka książek, w tym "The Dream of Rome" o analogiach między Imperium Rzymskim a Unią Europejską, biografię byłego premiera Winstona Churchilla "The Churchill Factor" oraz powieść "Seventy-Two Virgins".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński