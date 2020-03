W. Brytania: Były szef rządu Szkocji oczyszczony z zarzutów napaści seksualnych

Były szef autonomicznego rządu Szkocji Alex Salmond został w poniedziałek oczyszczony ze wszystkich 13 zarzutów napaści seksualnych na kobiety w czasie sprawowania urzędu.

Ława przysięgłych uznała, że w przypadku 12 zarzutów Salmond jest niewinny, zaś jednego zarzutu nie udowodniono. Początkowo byłemu liderowi Szkockiej Partii Narodowej postawiono 14 zarzutów - jeden dotyczył próby gwałtu, jeden zamiaru popełnienia gwałtu, 10 - napaści na tle seksualnym, a dwa - nieprzyzwoitego zachowania - ale jeszcze w trakcie procesu prokuratura z jednego z nich się wycofała.

Oskarżenia przeciwko Salmondowi złożyło 10 kobiet, m.in. polityk SNP, pracowniczka struktur tej partii, kilka obecnych i byłych urzędniczek szkockiego rządu.

Salmond zarówno po aresztowaniu w styczniu 2019 r., jak i w czasie trwającego dwa tygodnie przed sądem w Edynburgu procesu utrzymywał, że jest niewinny. Podczas składania zeznań w sądzie oświadczył, że zarzuty dotyczące jego rzekomego zachowania były "umyślnie spreparowane w celach politycznych" lub "wyolbrzymione". Zapewnił też, że "nigdy w całym swoim życiu nie próbował z nikim nawiązywać stosunków seksualnych bez zgody".

"Jak wielu z was się dowie, są pewne dowody, które chciałbym, aby były przedstawione w tym procesie, ale z różnych powodów nie mogliśmy tego zrobić. W pewnym momencie ta informacja, te fakty i dowody ujrzą światło dzienne" - powiedział Salmond dziennikarzom po wyjściu z budynku sądu. Oświadczył również, że jego wiara w szkocki system prawny została "znacznie wzmocniona".

Ława przysięgłych uznała niewinność Salmonda w przypadku 12 zarzutów, w tym najpoważniejszego - usiłowania gwałtu, i uznała, że zarzut napaści na tle seksualnym z zamiarem dokonania gwałtu nie został udowodniony. Takie orzeczenie, które jest rzadkie i którego stosowanie w szkockim prawie budzi kontrowersje, w praktyce oznacza to samo, co werdykt o niewinności.

Wszystkie zarzuty dotyczyły okresu, gdy Salmond pełnił funkcję pierwszego ministra (premiera) Szkocji, a kilka z tych zdarzeń jakoby mało mieć miejsce w oficjalnej rezydencji szefa rządu - Bute House w Edynburgu.

Salmond dwukrotnie - w latach 1990-2000 i 2004-2014 - był liderem SNP, którą poprowadził do zwycięstwa w wyborach do szkockiego parlamentu w 2007 r. Funkcję pierwszego ministra (premiera) autonomicznego rządu Szkocji pełnił do listopada 2014 r. - ustąpił po przegranym referendum w sprawie niepodległości Szkocji. W 2015 r. został wybrany do brytyjskiej Izby Gmin, ale w kolejnych wyborach w 2017 r. stracił mandat.

Później m.in. prowadził program w rosyjskiej prokremlowskiej telewizji RT. W 2018 r. wystąpił z SNP w związku z procesem, który wytoczył szkockiemu rządowi za sposób, w jaki prowadzone jest przeciwko niemu dochodzenie w sprawie o domniemane molestowanie. Sąd przyznał rację Salmondowi, uznając, że postępowanie było prowadzone niezgodnie z prawem, ale nie miało to żadnego wpływu na zakończoną sprawą, która dotyczyła następnych zarzutów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński