W. Brytania: Cambridge Analytica nie wpłynęła na referendum o brexicie

Działania firmy analitycznej Cambridge Analytica nie wywarły wpływu na wynik referendum o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię - stwierdził organ ochrony danych osobowych Zjednoczonego Królestwa w końcowym raporcie z dochodzenia w tej sprawie.

Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) przekazało, że trzyletnie postępowanie dochodzeniowe prowadzone ws. wpływu działań firmy Cambridge Analytica na referendum brexitowe nie wykazało dowodów na potwierdzenie oddziaływania kontrowersyjnej spółki na wynik głosowania.

Dochodzenie ICO doprowadziło do ukarania Facebooka grzywną w wysokości 500 tys. funtów za nadużycia wobec danych osobowych użytkowników tego serwisu. Kary pieniężne zostały także nałożone na dwie grupy kampanijne agitujące za brexitem - Vote Leave i Leave.EU, które - jak wskazał organ - dopuściły się nieprawidłowości w wykorzystaniu danych osobowych użytkowników Facebooka do celów marketingu politycznego i kierowały treści tego rodzaju do osób, które nie wyraziły woli ich otrzymywania.

Jak zarazem wynika z raportu ICO, Cambridge Analytica nie była zaangażowana w działania wspierające kampanię na rzecz opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię "za wyjątkiem kilku wstępnych konsultacji", które firma miała prowadzić z partią UKIP wzywającą do brexitu.

Śledztwo prowadzone w sprawie Cambridge Analytica doprowadziło do bankructwa tej spółki - przypomina serwis internetowy brytyjskiego nadawcy publicznego BBC.

Komisarz ds. informacji Elizabeth Denham, komentując sfinalizowanie prowadzonego przez jej urząd postępowania, oceniła, że dochodzenie doprowadziło do odkrycia "systemowych podatności systemu demokratycznego" Wielkiej Brytanii. Jak wskazała, postępowanie "pozwoliło na nowe rozumienie roli wykorzystania danych osobowych w kontekście współczesnej polityki i wprowadziło głębokie zmiany w sposobie regulowania kwestii wykorzystania danych dla celów politycznych na całym świecie".

ICO poinformowało natomiast, iż dysponuje dowodami na próbę przeniesienia przez Cambridge Analytica i jej spółkę-matkę SCL Elections siedziby za ocean, co miało pomóc firmie uciec przed działaniami śledczych. Relokacja nie powiodła się jednak, gdyż wcześniej Cambridge Analytica ogłosiła bankructwo.

Odnosząc się do kwestii uczciwości referendum o wyjściu z Unii Europejskiej z 2016 roku, Denham podkreśliła, iż podczas dochodzenia nie zidentyfikowano "znaczących nadużyć" wobec prywatności i regulacji dotyczących marketingu elektronicznego w kontekście przestrzegania prawa ochrony danych osobowych. Zarówno grupy kampanijne optujące za pozostaniem w UE, jak i te zachęcające do opuszczenia Wspólnoty, "spełniły kryteria formalne wyznaczane przez ramy regulacyjne" - stwierdziła komisarz.