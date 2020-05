W.Brytania chce wdrożyć nowy test firmy Roche na przeciwciała Covid-19

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował w czwartek, że prowadzi rozmowy ze szwajcarską firmą farmaceutyczną Roche w sprawie wdrożenia na szeroką skalę jej nowego, w pełni skutecznego testu na obecność przeciwciał na Covid-19.

Brytyjskie laboratorium Instytutu Zdrowia Publicznego w Porton Down ustaliło, że test firmy Roche jest w 100 proc. skuteczny w dokładnym wykrywaniu przeciwciał na Covid-19, co oznacza, że w odróżnieniu od innych testów nie podaje fałszywych wyników po wykryciu przeciwciał podobnych do Covid-19, a mogących świadczyć o przebytym przeziębieniu lub innej infekcji.

Resort zdrowia Wielkiej Brytanii ocenia, że zastosowanie testów Roche może radykalnie ułatwić walkę z epidemią, ponieważ osoby, u których wykryte zostaną przeciwciała, mogą wrócić do pracy i normalnie funkcjonować, bez ryzyka zakażenia.

"Telegraph", który jako pierwszy podał tę informację, pisze że brytyjskie władze rozmawiają z Roche o zakupie milionów zestawów testowych.

Reuters zauważa jednak, że niejasne jest nadal, czy przejście infekcji SARS-CoV-2 gwarantuje trwałą odporność na tego wirusa.

Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła w komunikacie wydanym pod koniec kwietnia, że nie ma dowodów na to, iż ludzie, którzy wyzdrowieli z Covid-19 i mają przeciwciała, nie mogą się ponownie zarazić koronawirusem.

WHO ostrzegła też rządy przed wydawaniem "paszportów odporności" czy "certyfikatów bezpieczeństwa" osobom, które były zakażone koronawirusem, a wyzdrowiały. Według WHO praktyka ta może faktycznie zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ osoby takie mogą zlekceważyć standardowe środki ostrożności.

Tymczasem brytyjski rząd rozważa właśnie wydawanie osobom, u których wykryto przeciwciała, "paszportów zdrowia", czyli swego rodzaju przepustki do normalnego funkcjonowania.

WHO przypomniała, że większość badań dowodzi, iż ludzie, którzy wyzdrowieli, mają przeciwciała na wirusa, jednak niektórzy z nich mają bardzo niski poziom neutralizujących przeciwciał we krwi, "co sugeruje, że odporność komórkowa może być również kluczowa, żeby wyzdrowieć" - głosi komunikat WHO.