W. Brytania: Chiński konsul, który uczestniczył w pobiciu demonstranta, odwołany do kraju

Chiny odwołały do kraju sześciu pracowników konsulatu w Manchesterze, w tym konsula generalnego, zamieszanych w pobicie uczestnika zorganizowanej przed budynkiem placówki pikiety na rzecz Hongkongu - przekazał w środę szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly.

Poinformował on, że ministerstwo spraw zagranicznych tydzień temu dało chińskim władzom czas do środy na cofnięcie im immunitetu, tak aby mogli zostać przesłuchani przez policję w sprawie incydentu, do którego doszło 16 października. Jego resort dał do zrozumienia władzom chińskim, że jeśli pracownicy konsulatu nie zgodzę zeznawać, zostaną uznani za persona non grata i wydaleni z Wielkiej Brytanii.

Cleverly wyjaśnił, że Chiny tego nie zrobiły, lecz zamiast tego ich odwołały do kraju, przy czym konsul generalny Zheng Xiyuan już opuścił Wielką Brytanię, a pozostała piątka zrobi to wkrótce. Jak dodał, choć jest rozczarowany, że pracownicy konsulatu nie będą zeznawać, jest zarazem zadowolony, iż przestają pełnić funkcje konsularne w Wielkiej Brytanii.

Nagrania z incydentu pokazują, że z konsulatu wyszła grupa mężczyzn, którzy zaczęli niszczyć przyniesione przez uczestników pikiety plakaty i transparenty, w efekcie czego doszło do szamotaniny. W jej trakcie jeden z uczestników pikiety, pochodzący z Hongkongu Bob Chan został wciągnięty za bramę konsulatu i tam pobity. Oswobodzony został dopiero wskutek interwencji policji, która wkroczyła na teren konsulatu. Na nagraniach widać, że konsul Zheng Xiyuan czynnie brał udział w szamotaninie, ciągnąc Chana za włosy i pomagając go wciągnąć na teren konsulatu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński