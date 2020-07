W.Brytania: Chiny naruszyły warunki brytyjsko-chińskiej deklaracji ws. Hongkongu

Wielka Brytania oświadczyła w środę, że narzucenie przez Chiny Hongkongowi ustawy o bezpieczeństwie narodowym stanowi "wyraźne i poważne" naruszenie wspólnej brytyjsko-chińskiej deklaracji o warunkach przekazania tego terytorium.

"Przyjęcie i wejście w życie tej ustawy o bezpieczeństwie narodowym stanowi wyraźne i poważne naruszenie wspólnej chińsko-brytyjskiej deklaracji. Narusza ona wysoki stopień autonomii Hongkongu i pozostaje w bezpośredniej sprzeczności z prawem podstawowym Hongkongu. Ustawa ta stanowi również zagrożenie dla wolności i praw zabezpieczonych we wspólnej deklaracji" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson w Izbie Gmin.

"Daliśmy jasno do zrozumienia, że jeśli Chiny nadal będą podążać tą drogą, wprowadzimy nową ścieżkę przyjazdu do Wielkiej Brytanii dla osób posiadających brytyjskie paszporty zamorskie, przyznając im ograniczone prawo do pozostania, z możliwością zamieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii, a następnie ubiegania się o obywatelstwo i właśnie to teraz zrobimy" - dodał.

Nieco wcześniej w środę w podobnym duchu wypowiedział się minister spraw zagranicznych Dominic Raab. "Bardzo uważnie oceniliśmy treść tej ustawy o bezpieczeństwie narodowym po jej opublikowaniu wczoraj wieczorem. Stanowi ona wyraźne naruszenie autonomii Hongkongu oraz bezpośrednie zagrożenie dla wolności jego mieszkańców, dlatego też obawiam się, że jest to wyraźne i poważne naruszenie wspólnej deklaracji między Zjednoczonym Królestwem a Chinami" - powiedział.

Autonomia Hongkongu została zagwarantowana na mocy wspólnej deklaracji chińsko-brytyjskiej z 1984 r., podpisanej przez ówczesnego premiera Chin Zhao Ziyanga i brytyjską premier Margaret Thatcher. Zgodnie z ustaleniami Chiny zobowiązały się, że przez 50 lat po przejęciu zwierzchnictwa nad Hongkongiem, czyli do 2047 r., będzie obowiązywać zasada "jeden kraj, dwa systemy".

Przygotowana i zatwierdzona w Pekinie ustawa została wprowadzony w Hongkongu z pominięciem lokalnych władz tego terytorium. Według komentatorów nowe prawo spowoduje najgłębszą zmianę w życiu społeczeństwa byłej brytyjskiej kolonii od czasu przekazania jej pod władzę komunistycznej ChRL w 1997 roku, a jak przekonują krytycy, położy ono kres szerokiemu zakresowi wolności, którą cieszą się mieszkańcy Hongkongu. W środę w Hongkongu trwają burzliwe protesty przeciwko nowej ustawie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński