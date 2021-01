W. Brytania: Część pacjentów może zostać przeniesiona do hoteli, by zwolnić łóżka

Pacjenci, którzy nie wymagają pełnej szpitalnej opieki, mogą zostać przeniesieni do hoteli, by w ten sposób zwolnić miejsce dla chorych na Covid-19 - poinformował w środę brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

W rozmowie ze stacją Sky News Hancock oświadczył, że rząd "przyjrzy się wszystkim możliwościom" zmniejszenia presji na NHS, publiczną służbę zdrowia, w związku z tym, że liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach w całym kraju przekroczyła już 35 tys.

"Istnieje ogromna presja na NHS i, jak można się spodziewać, szukamy różnych sposobów, aby zmniejszyć tę presję" - mówił Hancock. Powiedział, że tymczasowy szpital dla pacjentów z Covid-19 w Londynie, na który zaadaptowano podczas pierwszej fali epidemii centrum konferencyjne ExCel London, ponownie zaczął przyjmować pacjentów, ale rząd przygląda się alternatywnym planom w przypadku, gdyby potrzeby były jeszcze większe.

Zapytany o medialne doniesienia, według których tysiące pacjentów mogą zostać wypisane wcześniej ze szpitali i przeniesione do hoteli lub ich własnych domów, aby zwolnić łóżka, Hancock powiedział: "Zrobilibyśmy to tylko wtedy, gdyby to było klinicznie właściwe dla kogoś. Ale w niektórych przypadkach ludzie potrzebują stopniowo zmniejszającej się opieki i w rzeczywistości nie muszą być w szpitalnym łóżku".

"Współpracujemy bardzo ściśle z sektorem opieki społecznej, aby upewnić się, że takie możliwości są dostępne. Ale przyglądamy się wszystkim opcjom. Więc to nie jest konkretna propozycja, ale jest to coś, czemu się przyglądamy, bo przyglądamy się wszystkim ewentualnościom" - wyjaśnił.

W szczytowym momencie pierwszej fali epidemii, w połowie kwietnia zeszłego roku, w szpitalach w całym kraju było jednocześnie prawie 21,7 tys. pacjentów z Covid-19.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński