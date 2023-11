W. Brytania: Czterech policjantów rannych i 29 osób aresztowanych po propalestyńskiej demonstracji w Londynie

Czterech policjantów odniosło obrażenia, gdy uczestnicy propalestyńskiej demonstracji w Londynie odpalili fajerwerki w kierunku funkcjonariuszy i tłumu - poinformowała w sobotę wieczorem londyńska policja metropolitalna. W związku z manifestacją aresztowano 29 osób.

Jak wcześniej podawała policja, w głównej sobotniej manifestacji w Londynie, która odbyła się na Trafalgar Square, wzięło udział ok. 30 tys. osób. W związku z incydentami, do których doszło, o godz. 18:43 policja nakazała demonstrantom rozejście się i wydała zakaz zgromadzeń obowiązujący do godz. 1 w nocy londyńskiego czasu (2 w nocy czasu polskiego).

Policja poinformowała, że w sobotę w związku z propalestyńskimi demonstracjami w Londynie dokonała 29 aresztowań za podżeganie do nienawiści rasowej, inne przestępstwa na tle rasowym, przemoc, zakłócanie porządku publicznego i napaść na funkcjonariusza policji. To wyższa liczba niż podczas demonstracji poparcia dla Palestyńczyków, które odbywały się w Londynie w trzy poprzednie soboty.

Demonstracje, podczas których domagano się natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, miały miejsce w sobotę także w innych częściach Londynu oraz w kilku innych brytyjskich miastach, m.in. w Manchesterze, Liverpoolu, Leeds, Sheffield, Edynburgu, Glasgow, Cardiff i Belfaście.