W. Brytania: Cztery kolejne zgony na Covid-19, 853 nowe zakażenia

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano cztery zgony z powodu Covid-19 i potwierdzono 853 nowe zakażenia koronawirusem – poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd. Aż 200 z nowych przypadków wykryto w Irlandii Północnej.

Cztery ofiary śmiertelne to jeden z najniższych dobowych bilansów od początku epidemii, choć od czasu, gdy zmieniono metodologię ich klasyfikowania w Anglii, liczby nowych zgonów wyraźnie spadły - od początku sierpnia nie zdarzyła się ani jedna doba, w której zmarłoby więcej niż 20 osób.

Łączny bilans epidemii wzrósł do 41 433 osób, z czego 36 789 zmarło w Anglii, 2492 - w Szkocji, 1593 - w Walii, zaś 559 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.

Liczba nowych zakażeń jest wyraźnie - o 207 - niższa od tej podanej w niedzielę, ale nie należy z tego wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Od początku drugiego tygodnia sierpnia dobowa liczba wykrywanych przypadków oscyluje w okolicach tysiąca, ale z dużymi wahnięciami w górę lub w dół.

Na tle tej w miarę stabilnej liczby w przypadków w skali całego kraju za niepokojące uważa się dane z Irlandii Północnej. W ciągu ostatniej doby wykryto tam aż 200 nowych zakażeń, co jest najwyższą liczbą od początku epidemii. Nawet w jej szczycie, pod koniec marca i w kwietniu, tylko raz zdarzyło się, by dobowy bilans zakażeń przekroczył 150. Na dodatek przez długie tygodnie to Irlandia Północna pozostawała tą częścią kraju, gdzie sytuacja była względnie najlepsza - w czerwcu i lipcu liczba nowych zakażeń zwykle była na poziomie jednocyfrowym.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 326 614 zakażeń, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w niedzielę a godz. 9 w poniedziałek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński