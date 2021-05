W. Brytania: Cztery osoby ranne, 17 aresztowanych po bójce na lotnisku Luton

Cztery osoby zostały ranne, z czego trzy poważnie, a 17 aresztowano po potężnej bójce, jaka wybuchła w terminalu odlotów na lotnisku Luton pod Londynem - podały w sobotę brytyjskie media.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 8 w poczekalni dla pasażerów oczekujących na wejście do samolotu, czyli tych, którzy już przeszli odprawę i kontrolę bezpieczeństwa. Na opublikowanych przez tabloidy nagraniach wideo i zdjęciach widać kilkanaście bijących się ze sobą osób, w tym przy użyciu walizek, kopiących kogoś i przeskakujących przez siedzenia w poczekalni, a także uciekających stamtąd postronnych pasażerów oraz ślady krwi na podłodze.

Nie wiadomo, co spowodowało bójkę. Jak poinformowała policja hrabstwa Bedfordshire, trzy spośród czterech osób, które odniosły obrażenia, zabrano do szpitala, a 17 aresztowano.

"Jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni tym odosobnionym incydentem. Stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec przemocy i nadal pomagamy policji w prowadzeniu dochodzenia. Chcielibyśmy szczerze przeprosić wszystkich pasażerów, których ten incydent dotknął" - oświadczył rzecznik lotniska.

Lotnisko w Luton obsługuje przede wszystkim przewoźników niskokosztowych i czarterowych, w tym wiele tras do Polski wykonywanych przez linię Wizz Air. W czasie, w którym doszło do incydentu, zaplanowany był jeden lot do Polski - połączenie Wizz Air do Warszawy.