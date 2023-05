W. Brytania: Czytelnicy "Guardiana" wskazują miejsca, które trzeba odwiedzić w Polsce

Spektakularna architektura, dzika przyroda oraz historia i sztuka to zdaniem czytelników brytyjskiego dziennika "The Guardian" najważniejsze powody do odwiedzenia Polski.

Gazeta zamieściła w piątek na stronie internetowej w sekcji podróże serię wskazówek od czytelników z polecanymi przez nich miejscami w Polsce. Wymienili oni renesansowy rynek w Zamościu, górskie szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym, górskie szczyty i jeziora w Tatrach, Białowieski Park Narodowy, gdzie można spotkać żubry, łosie czy rysie, Muzeum Solidarności w Katowicach, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, znajdujące się w różnych miejscach Krakowa witraże autorstwa Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera, półwysep Hel oraz Toruń z zamkiem krzyżackim, domem Mikołaja Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika.

"Leżące na północy miasto Toruń to ukryty klejnot, na który natknąłem się podczas tegorocznej podróży pociągiem po Polsce. Panorama miasta jest oszałamiająca, pełna charakterystycznych czerwonych średniowiecznych budynków, najlepiej widocznych z brzegu Wisły" - napisał jeden z czytelników. "Półwysep Helski to super cienki półwysep piaszczysty otoczony krystalicznie czystą wodą, czystymi plażami i wypełniony gęstym lasem. Sprawia wrażenie południowej Europy lub nawet jakiegoś tropikalnego miejsca" - zachęca inny.

Wszystkie wskazówki wraz ze zdjęciami można zobaczyć pod adresem internetowym: https://www.theguardian.com/travel/2023/may/12/readers-highlights-of-poland?