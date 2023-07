W. Brytania: "Daily Mail": nieuczciwi prawnicy preparują dowody pozwalające starać się o azyl

Nawet 10 tys. funtów biorą nieuczciwi prawnicy od przebywających w Wielkiej Brytanii nielegalnie migrantów za spreparowanie dla nich dowodów pozwalających skutecznie ubiegać się o azyl - wynika z dziennikarskiego śledztwa opisanego we wtorek przez "Daily Mail".

Reporter tej gazety, pochodzący z Pendżabu w Indiach, udał się do kilku kancelarii prawnych specjalizujących się w sprawach imigracyjnych, udając imigranta ekonomicznego, który chce uzyskać status uchodźcy w Wielkiej Brytanii. Choć zaznaczył on w rozmowie, że przybył do tego kraju nielegalnie przez kanał La Manche i nie ma żadnego uzasadnionego powodu do pozostania, prawnicy zgodzili się mu pomóc.

Jeden z nich domagał się 10 tys. funtów za spreparowanie przerażającej historii, którą miał wykorzystać we wniosku o azyl. Miała ona obejmować twierdzenia o torturach seksualnych, biciu, niewolniczej pracy, fałszywym uwięzieniu i groźbach śmierci, które doprowadziły imigranta do myśli samobójczych i zmusiły do ucieczki do Wielkiej Brytanii.

Prawnik obiecał, że uzyska raport lekarski na poparcie tej historii i recepty na lekarstwa przeciwdepresyjne, które miały zostać przekazane ministerstwu spraw wewnętrznych jako "dowody" urazu psychicznego klienta.

W innej firmie prawnik powiedział, że będzie musiał "stworzyć dowody", aby wyglądało, że rzekomy imigrant obawiał się "prześladowań i zabójstwa", jeśli wróci do kraju. Pochwalił się, że ma ponad 90-procentowy wskaźnik skuteczności w podobnych sprawach azylowych.

Trzeci z kolei opisał, jakich elementów użyłby, by sprawić wrażenie, że imigrant obawia się o swoje życie w Indiach. Wymienił antyrządowe sympatie polityczne, romans z kimś z niewłaściwej kasty lub bycie gejem. Dwóch z tych trzech prawników powiedziało, że będzie fałszywie twierdzić, iż ich klient był "ofiarą handlu ludźmi", który został oszukany, zdradzony i porzucony przez przemytników ludzi.

"Daily Mail" podkreśla, że wielu pracowników kancelarii prawnych cieszy się bogactwem i prestiżem, np. pierwszy z opisanych - ten, który domagał się 10 tys. funtów - posiada wraz z żoną nieruchomości o łącznej wartości kilku milionów funtów, a swojego syna wysłał do słynnej szkoły w Eton. Gazeta zaznacza, że podczas gdy imigrantom grozi do dwóch lat więzienia za składanie fałszywych wniosków o azyl, prawnicy, którzy zachęcają, ułatwiają i czerpią zyski z tego procederu są narażeni jedynie na sankcje zawodowe.

Jak dodaje gazeta, przyjmuje się, że do 40 firm prawniczych jest obecnie monitorowanych przez władze w związku z podejrzeniami o nadużycia przy składaniu w imieniu swoich klientów wniosków o azyl.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński