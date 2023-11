W. Brytania: "Daily Mail": propalestyński tłum napadł na weterana sprzedającego symboliczne maki

78-letni weteran brytyjskiej armii, który na dworcu kolejowym w Edynburgu sprzedawał symboliczne maki wpinane w ubranie z okazji Dnia Pamięci, został w sobotę kilkakrotnie uderzony i kopnięty przez propalestyńskich demonstrantów okupujących dworzec - podał we wtorek dziennik "Daily Mail".

"Zostałem odepchnięty do tyłu, groziło mi, że upadnę, a jeden z nich stanął na mojej stopie. Pomyślałem, że muszę zabrać stąd pieniądze. Upadłem, a gdy się schyliłem, ktoś uderzył mnie w plecy. A potem dostałem kolejny cios w bok" - opowiada gazecie Jim Henderson, który w przeszłości służył w Irlandii Północnej i regularnie uczestniczy w akcjach charytatywnych w Szkocji.

Jak podkreśla, został zaatakowany celowo, o czym świadczy fakt, że był kopany od tyłu, a uratowali go dopiero pracownicy kolei. Mówi też, że demonstranci skandowali wrogie hasła wymierzone w brytyjski rząd, Brytyjczyków i Żydów. "Nigdy nie wiedziałem czegoś podobnego" - powiedział.

W sobotę ok. 1200 propalestyńskich demonstrantów okupowało dworzec kolejowy w Edynburgu, utrudniając pasażerom dotarcie do pociągów. Podobny protest miał miejsce w Glasgow oraz na londyńskiej stacji Charing Cross, a dzień wcześniej na stacji King's Cross też w Londynie. "Daily Mail" podaje, że również na Charing Cross doszło do zastraszania osób sprzedających maki.

Wpinane w ubranie papierowe lub metalowe maki są najbardziej charakterystycznym symbolem Dnia Pamięci, który obchodzony jest 11 listopada, w rocznicę zakończenia I wojny światowej, i Niedzieli Pamięci, przypadającej w drugą niedzielę listopada. W oba te dni Brytyjczycy oddają hołd żołnierzom poległym w obu wojnach światowych i późniejszych konfliktach. Dochód ze sprzedaży maków przekazywany jest weteranom.

W Wielkiej Brytanii trwa debata, czy w najbliższą sobotę, gdy przypada Dzień Pamięci, powinna się odbyć w Londynie cotygodniowa demonstracja solidarności z Palestyńczykami. Premier Rishi Sunak powiedział, że organizowanie marszu w tym dniu byłoby "prowokacyjne i pozbawione szacunku" oraz ostrzegł, że istnieje ryzyko zbezczeszczenia pomników wojennych. Z kolei pierwszy minister (premier) Szkocji Humza Yousaf, który jest muzułmaninem, uważa, że zgromadzenie powinno się odbyć. Organizatorzy marszu odrzucili wezwanie policji, by ten zaplanowany na najbliższą sobotę przełożyć na inny termin.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński