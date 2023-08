W. Brytania: "Daily Telegraph": Francja zatrzymuje niższy odsetek nielegalnych imigrantów niż przed rokiem

Odsetek nielegalnych imigrantów zatrzymywanych przez Francję przed wypłynięciem na wody kanału La Manche od początku roku wynosi 45,2 proc., czyli jest nawet mniejszy niż w analogicznym okresie 2022 r. - podał w piątek dziennik "Daily Telegraph".

Ten spadek nastąpił mimo tego, że w marcu brytyjski premier Rishi Sunak i prezydent Francji Emmanuel Macron zawarli kolejną umowę zwiększającą środki przekazywane przez Londyn władzom w Paryżu w zamian za rozszerzenie liczby patroli po francuskiej stronie kanału, podkreśla "Daily Telegraph". Zgodnie z tą umową, Wielka Brytania przekaże Francji 541 milionów euro w ciągu trzech lat. To prawie dwa razy tyle, ile wynosiły łączne płatności dla Francji na mocy wszystkich takich umów od 2015 r.

Tymczasem jak wynika z danych uzyskanych przez tę gazetę w lokalnych władzach francuskich, od początku roku do połowy sierpnia do Wielkiej Brytanii przedostało się 16 659 nielegalnych imigrantów, a przed wypłynięciem na kanał La Manche zatrzymano 13 759 kolejnych. Oznacza to, że odsetek zatrzymanych w stosunku do planujących przedostanie się wyniósł 42,5 proc. W analogicznym okresie zeszłego roku przedostało się 20 119 osób, a zatrzymano 17 032, czyli odsetek zatrzymywanych to 45,8 proc.

Na dodatek latem tego roku skuteczność francuskich policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej wyraźnie spadła. Na początku czerwca Rishi Sunak przekonywał, że zawarta z Francją umowa zaczyna przynosić efekty, gdyż jak wskazywał, w okresie od stycznia do końca maja Francuzi zatrzymali 53,2 proc. niedoszłych nielegalnych imigrantów i był to pierwszy przypadek, by liczba zatrzymywanych przed wypłynięciem na kanał La Manche była wyższa od liczby tych, którym się to udało.

Trzeba jednak pamiętać, że ten zwiększony odsetek wyłapywanych dotyczył okresu, w którym liczba nielegalnych imigrantów jest niższa, bo ze względów pogodowych większość przepraw odbywa się latem i wczesną jesienią. Chłodne i deszczowe lato w Wielkiej Brytanii w tym roku jest także jedną z przyczyn tego, że liczba nielegalnych imigrantów, którzy zdołali przepłynąć na małych łodziach i pontonach przez La Manche jest jak na razie o ok. 14 proc. niższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W 2022 r. tą drogą przedostało się 45 755 osób, co jest najwyższą liczbą w historii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński