W. Brytania: "Daily Telegraph": premier Sunak planuje wybory na jesień 2024 r.

Brytyjski premier Rishi Sunak planuje przeprowadzenie wyborów do Izby Gmin jesienią przyszłego roku, czyli w jednym z ostatnich możliwych terminów - podał w poniedziałkowym wydaniu dziennik "Daily Telegraph".

Jak twierdzi gazeta, stratedzy na Downing Street jako optymalną datę na wybory wstępnie wytypowali październik oraz listopad 2024 r., co oznaczałoby, że Sunak zostałby poddany osądowi wyborców po dwóch pełnych latach sprawowania urzędu. Według źródeł na Downing Street, na które powołuje się gazeta, im później odbędą się wybory, tym większe są szanse na to, że uda się wyjść z kryzysu gospodarczego oraz rozwiązać problem nielegalnej imigracji przez kanał La Manche, a tym samym większe są szanse na dobry wynik Partii Konserwatywnej.

Teoretycznie najpóźniejszym możliwym terminem na przeprowadzenie wyborów jest styczeń 2025 r., ale grudzień i styczeń ze względu na okres świąteczny i pogodę co do zasady są uważane za miesiące nie najlepsze do tego.

Rządzący od prawie 13 lat konserwatyści mają obecnie w sondażach średnio ok. 18 punktów proc. straty do Partii Pracy, co jest różnicą bardzo trudną do odrobienia, choć gdy Sunak przejmował urząd premiera pod koniec października zeszłego roku, wynosiła ona ok. 24 punkty proc.

Jak zwraca uwagę "Daily Telegraph", podobną strategię rozpisania wyborów w maksymalnie najpóźniejszym terminie zastosował ostatni jak dotychczas laburzystowski premier Gordon Brown. Wprawdzie nie wystarczyło to Partii Pracy do utrzymania się u władzy, ale uzyskała ona wynik lepszy, niż wskazywały sondaże w poprzednich miesiącach.