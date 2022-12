W. Brytania: Do obiegu weszła pierwsza moneta z wizerunkiem króla Karola III

Pierwsza moneta z wizerunkiem króla Karola III - o nominale 50 pensów - weszła w czwartek do normalnego obiegu w Wielkiej Brytanii. Będą one funkcjonować równolegle z tymi z portretem zmarłej we wrześniu królowej Elżbiety II.

Do urzędów pocztowych, które jako pierwsze otrzymały nowe 50-pensówki, trafiło ok. 4,9 mln sztuk, czyli nieco ponad połowa monet o tym nominale, przeznaczonych do wprowadzenia do obiegu i od czwartku są już wydawane klientom jako reszta. Do tej pory dostępne były one tylko do kupienia w wersji kolekcjonerskiej.

Na awersie nowej 50-pensówki znajduje się portret Karola III autorstwa brytyjskiego rzeźbiarza Martina Jenningsa. Wizerunek został osobiście zatwierdzony przez króla.

Zgodnie z tradycją, która nakazuje, by wizerunek monarchy był zwrócony w przeciwną stronę niż jego bezpośredniego poprzednika, Karol III patrzy na niej w lewą stronę. Podobnie jak poprzedni królowie, ale inaczej niż jego matka Elżbieta II, Karol III jest na monecie bez korony. Wokół jego wizerunku znajduje się napis "CHARLES III - D - G - REX - F - D", czyli "Karol III, z łaski Boga, Król, Obrońca Wiary", oraz nominał.

W przyszłym roku wprowadzone zostaną także pozostałe nominały, zaczynając od 1 i 2 funtów. Najprawdopodobniej będą one jeszcze przez wiele lat funkcjonować w obiegu równolegle z tymi przedstawiającymi Elżbietę II. W Wielkiej Brytanii w użyciu jest ok. 27 mld monet z wizerunkiem Elżbiety II, a średni cykl życia monet to ok. 20 lat.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński