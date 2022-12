W. Brytania: Do świąt nie będzie ani jednego dnia bez strajków

W Wielkiej Brytanii do 24 grudnia nie będzie ani jednego dnia bez jakiegoś strajku, przy czym przez większość z trzech tygodni pozostałych do świąt strajkować będą jednocześnie dwie lub trzy grupy zawodowe.

Według zestawienia sporządzonego przez stację Sky News w okresie od 1 do 24 grudnia włącznie będzie siedem dni, w których odbywać się będą strajki tylko jednej grupy zawodowej, 14 dni, gdy protestować będą dwie grupy, i trzy dni z protestami w co najmniej trzech różnych sektorach.

Najwcześniej, bo już latem, strajki rozpoczęli pracownicy kolei. Do tej pory trwały one zwykle przez dwa-trzy dni miesięcznie, ale w grudniu zaplanowane są dwa 48-godzinne strajki - w dniach 13-14 oraz 16-17 grudnia (oraz kolejne dwa na początku stycznia). Dodatkowo od 18 grudnia do 2 stycznia członkowie związku zawodowego RMT, skupiającego pracowników kolei, transportu morskiego i drogowego, nie będą brali nadgodzin, a w dniach 16, 18, 22 i 23 grudnia protestować będą pracownicy ochrony w linii Eurostar kursującej pod kanałem La Manche.

Problemy transportowe spotęguje fakt, że strajk na kolei częściowo będzie się pokrywał z terminem protestu pracowników National Highways, spółki odpowiadającej za utrzymanie autostrad i dróg szybkiego roku w Anglii. Ich protest będzie prowadzony etapami - 16-17 grudnia w północno-zachodniej i północno-wschodniej Anglii oraz w Yorkshire, od 22 do 25 grudnia w Londynie i południowo-wschodniej Anglii, a 30-31 grudnia w południowo-zachodniej części kraju i w regionie West Midlands.

Serię strajków przeprowadzą też członkowie związków zawodowych z dwóch firm obsługujących linie autobusowe w Londynie - Abellio w dniach 2-3, 9-10 oraz 16-17 grudnia, a Metrolink - 8-9 i 15-16 grudnia.

16 grudnia rano 72-godzinny strajk zaczną pracownicy jednej z firm zajmujących się obsługą bagażową na londyńskim lotnisku Heathrow, co ma dotknąć przede wszystkim pasażerów Air Canada, American Airlines, Lufthansy, Swiss Air, Air Portugal, Austrian Airlines, Qantas, Egypt Air, Aer Lingus i Finnair.

Kolejne strajki w grudniu, miesiącu szczególnie ważnym dla poczty ze względu na liczbę przesyłek świątecznych, przeprowadzać będą pracownicy Royal Mail - zaplanowano je na 9, 11, 14-15 i 23-24 grudnia.

15 i 20 grudnia odbędą się strajki pielęgniarek w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, a prawdopodobnie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia protest przeprowadzą też ratownicy medyczni.

7 grudnia strajkować będą nauczyciele w Szkocji, a możliwe są jeszcze kolejne strajki wykładowców akademickich na uniwersytetach w całej Wielkiej Brytanii (odbyły się one już 24 i 30 listopada oraz 1 grudnia).

Od 13 grudnia zaczną się rotacyjne strajki urzędników służby cywilnej i administracji. Jako pierwsi pracę przerwą - w dniach 13-16 i 19-23 grudnia - urzędnicy zajmujący się dopłatami dla rolników, a także egzaminatorzy na prawo jazdy w Szkocji i na północy Anglii - 13-16 grudnia. W dalszej kolejności, choć jeszcze bez ogłoszonych dat, przyłączą się urzędnicy ministerstwa spraw wewnętrznych, w tym personel straży granicznej, i ministerstwa transportu.

Podstawowym żądaniem wszystkich strajkujących są podwyżki płac adekwatne do inflacji, która jest obecnie na poziomie 11,1 proc., czyli najwyższym od ponad 40 lat.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński