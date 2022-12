W. Brytania: Do trzech wzrosła liczba zabitych w wybuchu budynku na Jersey

Do trzech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych sobotniej eksplozji w budynku mieszkalnym na wyspie Jersey, ale prawdopodobnie jeszcze nie jest to ostateczny bilans, bo około 12 osób jest zaginionych. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa będzie prowadzona przez całą noc.

Wybuch, do którego doszło tuż przed godz. 4 rano w Saint Helier, stolicy leżącej na kanale La Manche wyspy, kompletnie zniszczył trzypiętowy budynek i uszkodził te znajdujące się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Policja nie chce spekulować na temat przyczyn, ale potwierdziła, że w piątek ok. 20.30 do budynku przyjechała straż pożarna po tym, jak mieszkańcy zgłosili, iż czują zapach ulatniającego się gazu.

Wybuch doprowadził do pożaru. W sobotę przed popołudniem informowano, że został on już ugaszony, ale później okazało się, że odkryto jeszcze płonące miejsca i policja ostrzega, że teren pozostaje niebezpieczny.

Wciąż nie wiadomo dokładnie, ilu jest zaginionych. Władze Jersey mówią o około 12, ale zastrzegają, że to liczba szacunkowa, oparta na tym, ile osób zwykle przebywało w zniszczonych mieszkaniach. Dwie osoby, które zostały ranne i trafiły do szpitala, już zostały z niego wypisane, a trzeciej, z niegroźnymi obrażeniami, udzielono tylko pomocy na miejscu.