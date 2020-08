W. Brytania: Dodatkowy zasiłek dla izolujących się z powodu koronawirusa

Osoby o niskich dochodach, które muszą się izolować z powodu zakażenia koronawirusem i nie mogą pracować z domu, będą uprawnione do dodatkowego zasiłku w wysokości 13 funtów dziennie, ogłosił w czwartek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Dodatkowe zasiłki będą przysługiwały na obszarach wysokiego występowania koronawirusa, przy czym na początku, od 1 września, system ich wypłacania będzie testowany w trzech dystryktach północno-zachodniej Anglii - Blackburn i Darwen, Pendle oraz Oldham.

Zgodnie z zapowiedzią, osoby, które muszą się izolować przez 10 dni po potwierdzeniu testem obecności koronawirusa, będą uprawnione do zasiłku w wysokości 130 funtów, a członkowie ich gospodarstwa domowego, którzy muszą się izolować przez 14 dni, otrzymają 182 funty. Natomiast osobom spoza gospodarstwa domowego, które zostały zidentyfikowane jako bliski kontakt zakażonego, będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 13 funtów za każdy dzień izolacji, do kwoty 182 funtów. W każdym przypadku warunkiem niezbędnym jest to, że dana osoba jest zatrudniona bądź prowadzi własną działalność, nie może wykonywać pracy z domu i jest uprawniona do zasiłku z powodu niskich dochodów.

"Brytyjskie społeczeństwo już wiele poświęciło, by pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Odizolowanie się w przypadku pozytywnego wyniku testu na Covid-19 lub kontaktu z kimś, kto go ma, pozostaje kluczowe dla zatrzymania lokalnych ognisk. Ten nowy system zasiłków pomoże osobom o niskich dochodach, które nie są w stanie pracować w domu, w tym, by nadal mogły uczestniczyć w ogólnokrajowej walce z tym wirusem" - oświadczył Hancock.

O ile sama idea dodatkowych zasiłków przyjęta została dobrze, spore kontrowersje budzi niewielka kwota. "Cieszę się, że w końcu dostrzegli tę kwestię, ale z przykrością stwierdzam, że ten ruch nie jest wystarczający. Minister zdrowia powiedział, że nie mógłby żyć za ustawowy zasiłek chorobowy w wysokości 95 funtów tygodniowo, więc jak ta zapowiedź ma działać?" - oświadczył Andy Burnham, laburzystowski burmistrz hrabstwa metropolitalnego Greater Manchester. A Mohammed Iqbal, laburzystowski przewodniczący rady dystryktu Pendle, powiedział nawet, że jakkolwiek pomoc jest mile widziana, to kwota 13 funtów dziennie jest policzkiem dla ludzi.

To właśnie Manchester i okoliczne miejscowości są obecnie głównymi ogniskami epidemii w Anglii, zatem to ich mieszkańcy będą uprawnieni do zasiłków.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński