W. Brytania domaga się ekstradycji żony dyplomaty, która spowodowała wypadek

Wielka Brytania wysłała do USA formalny wniosek o ekstradycję żony amerykańskiego dyplomaty, oskarżonej o to, że niebezpieczną jazdą samochodem spowodowała śmiertelny wypadek drogowy, w którym zginął nastoletni motocyklista.

"Po podjęciu przez Prokuraturę Koronną decyzji o postawieniu zarzutów, ministerstwo spraw wewnętrznych wysłało do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję Anne Sacoolas pod zarzutem spowodowania śmierci wskutek niebezpiecznej jazdy. Teraz decyzja należy do władz Stanów Zjednoczonych" - poinformował w piątek wieczorem rzecznik ministerstwa.

Wypadek miał miejsce pod koniec sierpnia zeszłego roku w pobliżu używanej przez Amerykanów bazy lotniczej RAF Croughton, w hrabstwie Northamptonshire. Jadący motocyklem 19-letni Harry Dunn zginął po zderzeniu z prowadzonym przez Anne Sacoolas SUV-em.

42-letnia kobieta jechała po niewłaściwej stronie drogi, a krótko po wypadku opuściła Wielką Brytanię zasłaniając się immunitetem dyplomatycznym. O cofnięcie przez USA immunitetu i dobrowolny powrót kobiety do Wielkiej Brytanii apelowali brytyjski premier Boris Johnson i minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

W drugiej połowie grudnia brytyjska Prokuratura Koronna (CPS) formalnie oskarżyła Sacoolas o to, iż w rezultacie niebezpiecznej jazdy samochodem spowodowała śmiertelny wypadek - za co grozi do 14 lat więzienia. Poinformowała też o wszczęciu postępowania przed sądem.

Sacoolas nie zamierza stawać przed sądem. "Anne nie wróci dobrowolnie do Wielkiej Brytanii by stanąć w obliczu grożącej jej kary więzienia za to, co było strasznym, ale niezamierzonym wypadkiem" - mówiła jej prawniczka Amy Jeffress po postawieniu zarzutów przez CPS. Z kolei amerykański Departament Stanu wyraził "rozczarowanie" działaniem brytyjskiej prokuratury.

Zgodnie z konwencją wiedeńską z 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych, dyplomaci i ich rodziny nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny przez państwo przyjmujące, o ile nie są jego obywatelami. Jednak państwo wysyłające może zdecydować o wyłączeniu ich z objęcia immunitetem, co pozwala na postawienie zarzutów.

