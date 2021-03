W. Brytania: Doradcy rządu: po zniesieniu restrykcji nastąpi wzrost liczby zakażeń

Pandemia koronawirusa jeszcze nie skończyła, a zbyt szybkie zniesienie restrykcji spowoduje znaczący wzrost liczby zakażeń - ostrzegli we wtorek naczelny lekarz Anglii Chris Whitty i główny doradca naukowy brytyjskiego rządu Patrick Vallance.

Obaj odpowiadali we wtorek na pytania posłów z komisji ds. nauki i technologii. Grupa ok. 70 posłów z rządzącej Partii Konserwatywnej naciska na premiera Borisa Johnsona, by w związku z postępem w szczepieniach i spadającą liczbą zakażeń, przyspieszyć wychodzenie z lockdownu w Anglii, które zaplanowane jest w czterech etapach do 21 czerwca.

"Wiele osób może myśleć, że to już koniec. Bardzo łatwo jest zapomnieć, jak szybko sprawy mogą przybrać zły obrót. Zgodnie ze wszystkimi scenariuszami, jeżeli wyjdziemy z blokady bardzo nagle, wszystkie modele sugerują, że nastąpi znaczny wzrost (zakażeń), gdy wiele osób nie będzie chronionych" - powiedział Whitty.

Ostrzegł, że istnieje znaczące ryzyko związane z planowanym na 17 maja trzecim etapem wychodzenia z lockdownu w Anglii, kiedy dopuszczone będą spotkania do sześciu osób w zamkniętych pomieszczeniach i gdy otwarte będą lokale gastronomiczne. Jak wyjaśnił, osoby powyżej 70. roku życia już uzyskały znaczący stopień odporności, ale wirusa obecnie roznoszą młodsze osoby, które nie są jeszcze zaszczepione i które mają więcej kontaktów społecznych. "W miarę jak rzeczy będą otwierane, w którymś momencie będziemy mieli wzrost wirusa" - ostrzegł Whitty. W podobnym tonie wypowiadał się Vallance.

Rządowa mapa drogowa przewiduje znoszenie restrykcji w czterech etapach, z co najmniej pięciotygodniowymi odstępami między nimi. Whitty wyjaśnił, że doradcy rządowi potrzebują od trzech do czterech tygodni po każdym kolejnym etapie na ocenę efektów, a rząd - dodatkowy tydzień na uprzedzenie o wprowadzanych zmianach.

We wtorek podano tymczasem, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 5766 zakażeń koronawirusem, co jest podobną liczbą do średniej z ostatnich siedmiu dni, oraz stwierdzono 231 zgonów z powodu Covid-19, czyli o 41 więcej niż średnia z siedmiu dni. Od początku epidemii stwierdzono 4 228 998 infekcji, z powodu których zmarło 124 797 osób. Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało prawie 22,6 mln osób, drugą - ponad 1,18 mln.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński