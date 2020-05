W. Brytania: Downing Street o rozmowie Johnsona i Morawieckiego

Boris Johnson w rozmowie telefonicznej z Mateuszem Morawieckim podkreślił, że Polska była kluczowym sojusznikiem Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, a teraz też jest wiele obszarów współpracy między oboma krajami, podało w piątek wieczorem biuro brytyjskiego premiera.

Jak napisano w komunikacie Downing Street, Johnson powiedział, że Polska była kluczowym sojusznikiem w II wojnie światowej, a nasze siły walczyły ramię w ramię z nazistami na lądzie, morzu i w powietrzu. Wyraził ubolewanie, że premier Morawiecki i obywatele polscy nie mogli uczestniczyć w uroczystościach 75. rocznicy zakończenia wojny w Europie, które zostały zaplanowane przed pandemią koronawirusa, i podkreślił ogromne uznanie, jakie Wielka Brytania ma dla poświęceń dokonanych przez Polskę.

Obaj premierzy podkreślili ogromne znaczenia stosunków między Wielką Brytanią a Polską i powiedzieli, że jest wiele obszarów, na których oba kraje mogą działać razem, od bezpieczeństwa po kwestie handlowe - poinformowano.

Odnosząc się do epidemii koronawirusa Johnson powiedział, że wielu Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii na pierwszej linii i podziękował im za całą ich niesamowitą ciężką pracę. Wezwał do globalnej walki z pandemią i wyraził nadzieję, że Polska będzie mogła dołączyć do wirtualnego Globalnego Szczytu Szczepień, który odbędzie się 4 czerwca w Wielkiej Brytanii, napisano w oświadczeniu Downing Street.