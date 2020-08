W. Brytania: Dwa zgony z powodu Covid-19 i 1406 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano tylko dwa zgony z powodu Covid-19, ale potwierdzono 1406 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd.

Dwa nowe zgony to jeden z najniższych dobowych bilansów od początku epidemii, choć po części wynika to z tego, iż dotyczy on weekendu. W sierpniu zdarzały się już jednak dni, w których liczba zgonów była taka sama lub nieznacznie wyższa.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Wielkiej Brytanii do 41 499, z czego 36 852 osób zmarło w Anglii, 2494 - w Szkocji, 1595 - w Walii, zaś 560 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń jest wprawdzie aż o 309 niższa od tej z bilansu podanego w niedzielę, ale wciąż jest ona jedną z najwyższych w sierpniu. W niedzielę nastąpił duży skok liczby zakażeń i był to najwyższy bilans od 4 czerwca.

W danych dotyczących nowych zakażeń najbardziej niepokojący wzrost nastąpił w Szkocji, w której do niedawna sytuacja epidemiczna była względnie dobra. Jednak 160 potwierdzonych przypadków to najwyższa liczba od 16 maja. Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon przyznała w poniedziałek, że rosnące wyraźnie od kilku dni statystyki zakażeń są powodem do zaniepokojenia.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 335 873 zakażeń SARS-CoV-2, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w niedzielę a godz. 9 w poniedziałek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński