W. Brytania: Dwie osoby aresztowane po pobiciu rabina koło synagogi pod Londynem

Dwóch mężczyzn - w wieku 25 i 18 lat - zostało aresztowanych w poniedziałek po południu w związku z pobiciem rabina w miejscowości Chigwell pod Londynem, które miało podłoże religijne - oświadczyła policja hrabstwa Essex.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wczesnym popołudniem w pobliżu synagogi w Chigwell. Jak poinformowała policja, sprawcy wyszli przed samochód, który prowadził rabin Rafi Goodwin, zmuszając go do zatrzymania się, po czym mówiąc w obraźliwy sposób o jego religii, zaczęli uszkadzać pojazd. Gdy rabin wyszedł z samochodu, został zaatakowany nieidentyfikowanym przedmiotem. Z powodu odniesionych obrażeń głowy Goodwin trafił do szpitala. Napastnicy zabrali mu też telefon komórkowy.

Obaj sprawcy zostali aresztowani pod zarzutem umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała. Nie podano ich personaliów, ale poinformowano, że nie pochodzą oni z Chigwell, lecz z Ilford we wschodnim Londynie, które jest jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miejsc w Wielkiej Brytanii. Policja potwierdziła, że atak miał podłoże religijne, oświadczyła jednak, że obecnie nie uważa, by miał on związek z wydarzeniami, które mają miejsce za granicą lub incydentami w innych częściach w kraju.

Wspomnianym przez policję wydarzeniem za granicą są trwające obecnie walki izraelsko-palestyńskie, zaś incydentem w innym miejscu kraju - zdarzenie, do którego doszło w niedzielę w północnym Londynie, gdy z jednego z samochodów tworzących udekorowany palestyńskimi flagami konwój wykrzykiwano przez megafon antysemickie hasła. W związku z tym incydentem w poniedziałek aresztowano cztery osoby.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński