W. Brytania: Dzięki piłkarzowi pozostaną bony żywnościowe dla ubogich dzieci

W efekcie kampanii zorganizowanej przez piłkarza reprezentacji Anglii i Manchesteru United Marcusa Rashforda brytyjski rząd wycofał się we wtorek z decyzji, by nie przedłużać na czas wakacji programu bonów obiadowych dla uczniów z najuboższych rodzin. Skorzysta z tego 1,3 mln dzieci.

"Rozmawiałem dziś z Marcusem Rashfordem i pogratulowałem mu jego kampanii, o której, szczerze mówiąc, dowiedziałem się dopiero niedawno, dzisiaj - i dziękuję mu za to, co zrobił. Oczywiście, darmowe posiłki w szkołach powinny być zasadniczo dostępne w czasie roku szkolnego, ale musimy zrozumieć presję, pod jaką znajdują się teraz rodziny. To pomoże dzieciom z rodzin, które naprawdę tego potrzebują" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

Po zamknięciu szkół z powodu epidemii koronawirusa brytyjski rząd wprowadził program voucherów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin - które w normalnej sytuacji były uprawnione do darmowych posiłków w szkołach - o wartości 15 funtów tygodniowo na każde dziecko. Vouchery te mogą być wykorzystywane na jedzenie w jednej z kilku sieci supermarketów. Korzysta z nich ok. 1,3 mln uczniów w Anglii, czyli 15,4 proc. wszystkich chodzących do państwowych szkół.

Początkowo rząd planował, że program zakończy się wraz z początkiem letnich wakacji, ale Rashford napisał w niedzielę list otwarty do posłów, w którym przywołując doświadczenia własnego dzieciństwa, zaapelował o zmianę tej decyzji. "Jako czarny chłopak z rodziny o niskich dochodach w Wythenshawe w Manchesterze mogłem być tylko kolejną statystyką. Dzięki bezinteresowności mojej mamy, mojej rodziny, moich sąsiadów i trenerów, jedyne statystyki, z którymi jestem wiązany, to gole, występy i powołania do reprezentacji. Zrobiłbym niesprawiedliwość sobie, mojej rodzinie i mojej społeczności, gdybym nie stanął tu dzisiaj i nie poprosił was o pomoc" - napisał 22-letni Rashford.

Jego apel podjęło wielu polityków, sportowców i celebrytów, wskutek czego rząd ogłosił we wtorek, że vouchery będą funkcjonować także w czasie wakacji, a Johnson po południu osobiście zadzwonił do piłkarza. Jak się szacuje, koszt przedłużenia programu to ok. 120 mln funtów. "Nawet nie wiem, co powiedzieć. Po prostu spójrzcie, czego możemy dokonać, jeśli będziemy razem. To jest Anglia w 2020 r." - napisał Rashford na Twitterze. Przedłużenie programu ogłosiły także rządy Szkocji i Walii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński