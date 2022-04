W. Brytania: Dzięki Polakom kuloodporne vany bankowe będą rozwozić pomoc na Ukrainie

Trzy kuloodporne vany, które w przeszłości służyły do przewożenia pieniędzy, dzięki staraniom polskiej organizacji z Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii trafią na Ukrainę, gdzie będą używane do rozwożenia pomocy humanitarnej.

"Wsparcie dla Ukrainy jeśli chodzi o wszystkie artykuły pierwszej potrzeby jest w Wielkiej Brytanii bardzo duże, ale problemem jest rozwożenie tej pomocy już na terenie Ukrainy. Samochody przewożące pomoc są ostrzeliwane przez Rosjan, było kilka przypadków, że kierowcy zostali zabici, stąd pomysł, by zorganizować kuloodporne furgonetki" - wyjaśnia w rozmowie z PAP Jaro Kubaszczyk, szef Polish Association Gloucestershire (PAG) i organizator akcji.

Jak mówi, w Preston w północno-zachodniej Anglii znalazł firmę, która handluje używanymi opancerzonymi furgonetkami. Zwykle były one w przeszłości używane przez banki do przewożenia pieniędzy, ale w miarę jak gotówka coraz częściej jest zastępowania przez transakcje elektroniczne, zapotrzebowanie na takie samochody spada. "Jeden z tych trzech vanów, które wysyłamy na Ukrainę, był nawet używany przez Bank Anglii" - dodaje Kubaszczyk.

Jego organizacja sama kupiła jeden z tych vanów, dzięki zbiórce, którą zorganizowała, drugi podarował jej właściciel tej firmy z Preston, zaś trzeci poprzez PAG sfinansowało jedno z ukraińskich stowarzyszeń w Ameryce. Kubaszczyk dodaje, że na oba kupione samochody, jego organizacja dostała bardzo dużą zniżkę, bo cena nowych takich kuloodpornych vanów to ok. 180 tys. funtów, rynkowa wartość tych konkretnych samochodów, które trafią na Ukrainę to ok. 40 tys. funtów, natomiast właściciel sprzedał je za 9 tys. Choć zaznacza, że PAG musi jeszcze pokryć koszty paliwa, ubezpieczenia i wynagrodzenia kierowców, co łącznie daje dodatkowe 3000 funtów od każdego samochodu.

Pierwszy z nich już kilka dni temu został przekazany i obecnie jest w Kijowie. Dwa kolejne w piątek późnym popołudniem wyruszyły z Anglii i w niedzielę lub poniedziałek powinny dotrzeć na Ukrainę. "Do kupienia jest jeszcze 20 takich vanów i jeśli znajdą się na to pieniądze, moglibyśmy je wszystkie wysłać na Ukrainę" - mówi Kubaszczyk.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński